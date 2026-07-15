ปั๊บ โปเตโต้ 19 ปีจำไม่ลืม เคยโดนตบกลางเวที-ยิงขู่ คู่กรณีวันนี้เป็นถึงข้าราชการใหญ่

กลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง หลังจาก ปั๊บ โปเตโต้ หรือ พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข นักร้องนำวงโปเตโต้ ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดระทึกบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ที่ไม่ใช่แค่เวทีทะลุ แต่ถึงขั้นโดนตบหน้าและโดนยิงปืนขู่กลางร้าน
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากเหตุเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ เจ๋ง Big Ass ประสบอุบัติเหตุระหว่างแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อกระโดดบนเวทีแล้วพื้นเวทีทะลุเป็นหลุม ร่างร่วงลงไปกระแทกพื้น เจ็บซ้ำขาข้างเดิมที่เคยบาดเจ็บมาก่อน จนกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการเพลง
ต่อมา จ๋าย ไททศมิตร ได้โพสต์ชวนคุยถามบรรดารุ่นพี่นักดนตรีว่า วงไหนเคยเจอประสบการณ์เวทีทะลุระหว่างแสดงบ้าง ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ปั๊บ โปเตโต้ ก็เข้ามาร่วมแชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า เวทีทะลุเคยเจอมาหลายที่แต่ไม่ถึงกับเป็นรูโบ๋ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนักกว่านั้น เพราะเคยโดนตบหน้าและโดนยิงปืนขู่
แคปชั่นสั้นๆ นี้ทำให้ชาวเน็ตที่ติดตามวงมานานต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าจำเหตุการณ์นั้นได้ดี เพราะเป็นข่าวดังมากในยุคนั้น พร้อมเอ่ยถึงคู่กรณีว่าเป็นปลัดอำเภอ
เหตุการณ์ที่ปั๊บพูดถึงเกิดขึ้นเมื่อปี 2550 ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปั๊บเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งช่วงปี 2566 หลังเกิดกรณี เอ๊ะ จิรากร ถูกคนเมาชกกลางคอนเสิร์ต และล่าสุดในรายการ Thairath Talk ที่เปิดใจถึงเหตุการณ์เฉียดตายที่สุดในชีวิต เมื่อถูกขาใหญ่ตบหน้าและเอาปืนจ่อหัวในผับ
เมื่อประกอบข้อมูลจากรายงานข่าวในช่วงเวลานั้นและคำบอกเล่าของปั๊บในรายการต่างๆ สรุปได้ว่า หลังวงโปเตโต้แสดงเสร็จ มีแฟนเพลงหญิงเข้ามาขอจับมือปั๊บ ซึ่งปั๊บก็จับมือทักทายตามปกติ แต่ผู้ชายที่มากับหญิงสาวคนดังกล่าว ซึ่งภายหลังทราบว่าเป็นปลัดอำเภอ กลับยื่นมือมาตบหน้าปั๊บ พร้อมหันไปต่อว่าหญิงสาวว่าไปจับมือเขาทำไม
ทีมงานและรุ่นพี่ที่สนิทของวงเห็น จึงพุ่งเข้ามาช่วย เกิดการชุลมุนกันขึ้น รุ่นพี่คนสนิทของวงเล่าว่า ขณะเข้าไปขวางนั้น เห็นปลัดอำเภอใช้มือขวาล้วงไปกำอาวุธปืนที่เอวอย่างชัดเจน เพราะในร้านเปิดไฟสว่างแล้ว จึงเอื้อมมือไปกดมือของอีกฝ่ายไว้ไม่ให้ชักปืนออกมาได้ ก่อนที่ทั้งคู่จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
จากนั้นลูกน้องของฝ่ายปลัดที่นั่งโต๊ะเดียวกัน ชักปืนอีกกระบอกออกมาใช้ด้ามปืนตบหัวเขา 3 ครั้ง แล้วหันปืนมาจี้ที่ใบหน้าเพื่อบังคับให้ปล่อย เขาเห็นท่าไม่ดีจึงผละออกแล้วกระโดดกลับขึ้นเวทีเพื่อจะเข้าห้องพักศิลปิน แต่ฝ่ายปลัดซึ่งอยู่ในอาการเมา กลับชักปืนยิงสวนมา 1 นัด กระสุนเฉียดตัวเขาและปั๊บที่ยืนอยู่ด้านหลัง ไปถูกฝ้าเพดานหลังเวทีเป็นรูโบ๋ กระทั่งตำรวจสายตรวจเข้ามาระงับเหตุ ทางวงจึงรีบพากันกลับโรงแรมเพราะประเมินว่าอยู่ต่อไปไม่ปลอดภัย
คดีเงียบหาย เส้นทางราชการเติบโต
เรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศในเวลานั้น มีการเปิดเผยว่าสาเหตุมาจากความหึงหวงประกอบกับอาการเมา ฝ่ายรุ่นพี่ของวงได้เข้าแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่า ต่อมายังเดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ร้องทุกข์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้โอนคดีมาให้ส่วนกลางดูแล เนื่องจากถูกคู่กรณีข่มขู่ รวมถึงเล่าว่ามีการเสนอเงิน 1 แสนบาทเพื่อให้ยอมความ แต่เขายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรี เพราะหากวันนั้นกระสุนถูกเขาหรือปั๊บจริง จะเกิดอะไรขึ้น
ขณะที่ฝ่ายปลัดอำเภอได้แจ้งความกลับ อ้างว่าถูกฝ่ายศิลปินรุมทำร้ายก่อน และยิงปืนเพื่อระงับเหตุ ก่อนที่คดีจะเงียบหายไปตามกาลเวลาโดยไม่มีความคืบหน้าให้สาธารณชนได้รับรู้
จุดที่ทำให้ชาวเน็ตยุคนี้ถึงกับอึ้ง คือเมื่อย้อนรอยเส้นทางของอดีตปลัดอำเภอรายนั้นในปัจจุบัน พบว่าตลอด 19 ปีที่ผ่านมา นอกจากคดีจะไม่มีผลอะไรตามมาแล้ว เส้นทางราชการยังเติบโตต่อเนื่อง จากปลัดอำเภอ ขยับขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้าวสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย
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