ข่าวการเมือง

ด่วน! เพิกถอนสิทธิ 5,814 ราย ปมโกงสอบ ขรก.ท้องถิ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:51 น.

กสถ.ประชุม 15 ก.ค. 2569 มีมติส่งรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นคะแนนสอบผิดปกติ 5,814 ราย ให้ ก.กลาง ชี้ขาดเพิกถอนบรรจุ 23 ก.ค.นี้

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ประชุมนัดสำคัญเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 มีมติส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุไปแล้วจำนวน 5,814 ราย ซึ่งพบว่าคะแนนสอบที่ประกาศผลไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก.กลาง พิจารณาออกมติอย่างเป็นทางการเพื่อเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้ง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน กสถ. เป็นผู้เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวเอง

ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก 3,621 ราย เป็นผู้ที่สอบตกจริงแต่คะแนนถูกปรับจนผ่านเกณฑ์ กลุ่มที่สอง 1,713 ราย เป็นผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก และกลุ่มที่สาม 480 ราย เป็นผู้สอบผ่านที่คะแนนคลาดเคลื่อนเพียง 1-2 คะแนน ซึ่งอาจเกิดจากการสแกนกระดาษคำตอบไม่ชัดเจน รวมทั้งสิ้น 5,814 ราย

จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการตรวจสอบผลสอบของผู้ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,520 คน ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ถูกเรียกบรรจุ กระทรวงมหาดไทยนำคะแนนที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการไปเทียบกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบจริง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ตำรวจจับกุมกลุ่มบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 10 คน ที่บ้านพักย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในข้อหาร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

ด้าน ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ และตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยระบุว่ามีผู้ถูกกล่าวหารวม 6,014 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 22 ราย และกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบกับนายหน้าอีก 33 ราย ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า ตัวเลขผู้ถูกกล่าวหาตามสำนวน ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปว่าทุกคนกระทำผิด ต้องรอผลการไต่สวนที่ชัดเจนก่อน

ในการประชุมวันนี้ มีผู้แทนจาก ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า อำนาจการเพิกถอนบรรจุเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ใช่อำนาจของ ป.ป.ช. ส่วนการตรวจข้อสอบเพิ่มเติมยังเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการต่อไป

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายขั้นตอนหลังจากนี้ว่า อำนาจตัดสินขั้นสุดท้ายอยู่ที่ ก.กลาง ซึ่งจะพิจารณาผลจากที่ประชุม กสถ. ก่อนมีมติว่าจะเพิกถอนคำสั่งบรรจุหรือไม่ คาดว่า ก.กลาง จะพิจารณาและมีมติในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ หากมีมติเพิกถอน จังหวัดจะแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุเป็นรายบุคคล ระหว่างนี้ผู้ที่ยังไม่ถูกเพิกถอนยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ประชาชนที่ติดตามคดีนี้ควรรอการยืนยันตัวเลขและรายชื่ออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ต่อ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนและการไต่สวนยังไม่สิ้นสุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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