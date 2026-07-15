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กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:55 น.
กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย

กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย หวังรักษาอัตลักษณ์เขมร ภายในมกราคม 2570

องค์การอัปสราแห่งชาติพร้อมด้วยกรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ออกกฎควบคุมร้านเช่าชุดโบราณบริเวณหน้าปราสาทนครวัด โดยสั่งห้ามร้านเช่าทุกแห่งใช้ผ้าและเครื่องประดับที่นำเข้าจากประเทศไทยในการตัดเย็บชุดให้บริการนักท่องเที่ยว เป้าหมายหลักคือการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเขมรและป้องกันการกลืนกลายทางวัฒนธรรม

จัน โสภณ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะโบราณเขมร เปิดเผยว่าชุดโบราณที่ให้บริการเช่าบริเวณหน้าปราสาทนครวัดในปัจจุบัน มากกว่า 70% ถูกดัดแปลงผิดไปจากรูปแบบดั้งเดิม ร้านเช่าหลายแห่งนิยมนำผ้าและเครื่องประดับจากไทยมาใช้งาน ซึ่งถือเป็นการนำวัสดุต่างชาติมาดัดแปลง ไม่สอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมและทำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ

ร้านเช่าชุดโบราณหน้าปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชา
ภาพจาก: rfi

ชุดโบราณเขมรมีกฎระเบียบการสวมใส่แบ่งแยกตามฐานะทางสังคมอย่างชัดเจน โดยพระมหากษัตริย์ทรงฉลองพระองค์ที่ทำจากผ้าไหม ส่วนประชาชนทั่วไปใช้ผ้าชนิดอื่นตามความเหมาะสม หน่วยงานวัฒนธรรมกัมพูชาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผ้าโฮล ผ้าไหม ผ้าลเบิก และเครื่องประดับจากช่างฝีมือชาวกัมพูชา เพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นและรักษามรดกทางวัฒนธรรม

เตส สุธีร รองประธานฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม องค์การอัปสราแห่งชาติ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการยุติการใช้ผ้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากไทยโดยเด็ดขาด พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่สวมชุดโบราณดัดแปลงหรือไม่ตรงตามธรรมเนียมเขมรเข้าชมพื้นที่เมืองพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ องค์การอัปสราแห่งชาติกำหนดให้ร้านเช่าชุดโบราณทุกแห่งยุติการใช้ผ้าและวัสดุนำเข้าจากไทยอย่างสิ้นเชิงภายในเดือนมกราคม 2570 โดยผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบชุดทั้งหมดให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเขมรโบราณภายในที่กำหนด

ที่มา: rfi

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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