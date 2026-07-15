เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รอดตายหวุดหวิด คิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เล่านาทีรอดตายหวุดหวิด เห็นควันพุ่งคิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน
เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 32 ราย และผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบรายด้วยกัน เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมาก
ล่าสุด นายนัฏฐพงศ์ หนึ่งในเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ได้เดินทางมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่ตนพยายามหนีตายเอาชีวิตรอด พร้อมแฉเรื่องความปลอดภัยของร้านแห่งนี้ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า ไม่มีสัญญาณเตือนภัย สปริงเกอร์ก็ไม่ทำงาน
“คืนเกิดเหตุเดินทางมาถึงสถานบันเทิงเวลาประมาณ 22.30 น. และนั่งบริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้า ช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ช่วงใกล้เที่ยงคืน ตนเองได้สังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมา จากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้า แต่ไม่ได้เอะใจ เพราะคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ประกอบการแสดง เนื่องจากเป็นจังหวะที่เพลงกำลังเริ่มขึ้นพอดี
ตอนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนภัย มีแต่คนตะโกนไฟไหม้ และไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ทำงานภายในอาคาร ระหว่างหลบหนีเห็นการ์ด 2 คนใช้ไฟฉายส่องเรียกคอยชี้นำผู้คนไปยังประตูทางออกด้านหลัง ตรงทางไปห้องน้ำ เขาจึงรีบวิ่งไปแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามีคนดึงขา จึงรีบสลัดจนหลุดถึงรอดตายมาได้ เมื่อออกมาได้ก็เจอกับการ์ด 2 คนที่บริเวณลานจอดรถ ซึ่งเป็นจุดปลอดภัย แต่เพื่อนของเขากลับหนีไม่ทันและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ”
ขณะที่ทางด้าน พล.ต.ต. เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ระบุว่า ได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว 52 ราย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ พนักงาน กลุ่มญาติผู้เสียชีวิต และลูกค้าที่บาดเจ็บ รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย วันนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและระบบไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด
นอกจากนั้นยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ที่ทรัพย์สินหายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่ สน.พหลโยธิน เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษาสมบัติมีค่า โทรศัพท์ กุญแจรถ รวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเอาไว้ให้อย่างดี
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