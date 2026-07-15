ข่าวต่างประเทศ

นักบินอังกฤษ เขียนข้อความ “ผมเบื่อ” กลางอากาศ ขณะบินทดสอบชิ้นส่วน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:28 น.

กลายเป็นไวรัล หลังจากที่แอปบันทึกเส้นทางการบิน พบนักบินอังกฤษ เขียนข้อความ “ผมเบื่อ” กลางอากาศ ขณะบินทดสอบชิ้นส่วน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ถึงประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่แอปติดตามเครื่องบิน สามารถจับภาพของเครื่องบินสายการบินเรเว่นแอร์ ได้บินเขียนข้อความ “I’m bored” หรือ “ผมเบื่อ”

โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และบินเหนือคาบสมุทรวิร์รัล เชชเชียร์ และเวลส์ตอนเหนือ

จากการพูดคุยกับผู้จัดการปฏิบัติการของเรเว่นแอร์ ทำให้ทราบว่านักบินเป็นชายในช่วงอายุ 20 ปี ซึ่งเขาได้นำเครื่องบิน Piper Tomahawk ขึ้นทดสอบการบินเนื่องจากเครื่องบินเพิ่งเปลี่ยนชิ้นส่วนมา

ซึ่งผู้จัดการปฏิบัติการระบุว่า เขาคิดว่านักบินคงเบื่อจริงๆ เพราะเที่ยวบินนี้เป็นแค่เที่ยวบินทดสอบเท่านั้น ก่อนจะชื่นชมว่าเป็นการบินที่ใช้ฝีมือมาก พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการลงโทษนักบินคนดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมกล่าวติดตลกด้วยว่านักบินใช้สมาธิเป็นอย่างมากเพื่อบินให้ได้ออกมาข้อความดังกล่าว

ทั้งนี้หลังจากการทดสอบพบว่าเครื่องบินชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และลงจอดในย่านเมอร์ซีย์ไซด์ในเวลาต่อมา ขณะที่นักบินได้รับอนุญาตให้พักร้อนได้หนึ่งวัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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