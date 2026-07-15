สลดสาเหตุ น้องอุ้ม อาสากู้ภัย สำลักควันไฟไหม้โรงเบียร์ดับ แม่ร่ำไห้เงินแทนชีวิตไม่ได้
แม่ร่ำไห้รับร่าง น้องอุ้ม ญดากานต์ บำรุงภักดิ์ดี อาสากู้ภัย เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เผยประวัติเศร้าแยกทางสามี-เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ชี้เงินเยียวยาทดแทนไม่ได้ จี้เจ้าของร้านรับิดชอบ
โซเชียลแสดงความเสียใจ เพจเฟซบุ๊ก จุดบริการประตูเมือง มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และร่วมส่งดวงวิญญาณ น้องอุ้ม นางสาวญดากานต์ บำรุงภักดิ์ดี อดีตอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ จุดบริการประตูเมือง ผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกท่าน ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
ขณะเดียวกัน หน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมส่งดวงวิญญาณ นางสาวญดากานต์ บำรุงภักดิ์ดี นามเรียกขาน “อาสาอุ้ม” อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยร่วมใจ กาฬสินธุ์ จุดบริการห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ และยังเป็นอดีตอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว
ซึ่งนางสาวญดากานต์ บำรุงภักดิ์ดี หรือ “อาสาอุ้ม” เป็น 1 ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ในนามคณะกรรมการกู้ภัย,คณะผู้บริหารงานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว ทุกท่าน
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกท่าน
หลังจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นผลการชันสูตรของแพทย์เผยว่าน้องอุ้มเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะสำลักควัน
อย่างไรก็ดี คุณแม่ของน้องอุ้มเดินทางมารับศพลูกสาวเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด ในพื้นที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ำไห้แทบขาดใจขณะรับร่างลูก พร้อมกับจุดธูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณขึ้นรถกู้ภัยและกล่าวเรียกวิญญาณลูกสาวทั้งน้ำตาว่า “กลับบ้านกับแม่นะลูก… สวัสดี กลับบ้านเด้อลูก”
คุณแม่เล่าว่า น้องอุ้มเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แยกทางกับสามีนานแล้ว มีลูกชายวัย 13 ปีที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 และเป็นเสาหลักของครอบครัว โดยลูกสาวได้เดินทางเข้าไปทำงานที่โรงงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ปัจจุบัน คุณแม่ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุเพลิงไหม้ที่พรากชีวิตลูกสาวผู้เป็นที่รักและเป็นอนาคตของครอบครัวกะทันหัน ต่อให้ได้รับเงินเยียวยามากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันคุ้มค่ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องไปยังเจ้าของโรงเบียร์ต้นเหตุให้ความเป็นธรรมและรับผิดชอบเยียวยากับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
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