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ดูบอลสด อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา ศึกตัดเชือกบอลโลก 2026 ชิงตั๋วเข้าชิงชนะเลิศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 20:16 น.
ดูบอลสด บอลโลก 2026 รอบตัดสิน อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา

ดูบอลสด ทีมชาติอังกฤษปะทะอาร์เจนตินา รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ที่แอตแลนตา ตี 2 เช้าไทย พร้อมสถิติเจอกัน อันดับโลก และ 11 ตัวจริงคาดการณ์

อังกฤษเตรียมพบอาร์เจนตินา ในนัดรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 คืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาสหรัฐฯ ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามแอตแลนตาสเตเดียม (Mercedes-Benz Stadium) เมืองแอตแลนตา ทีมที่ชนะจะได้เข้าชิงชนะเลิศ พบผู้ชนะคู่ฝรั่งเศส-สเปน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม

อาร์เจนตินาแชมป์เก่าครองอันดับ 1 โลกจากการจัดอันดับฟีฟ่าล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ตามด้วยสเปนอันดับ 2 ฝรั่งเศสอันดับ 3 และอังกฤษอันดับ 4 ทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบนี้ด้วยการต่อเวลาพิเศษในรอบก่อนรองชนะเลิศ อังกฤษพลิกเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 ส่วนอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ 3-1 หลังเจอ 10 ผู้เล่นของฝ่ายตรงข้าม

ทั้งสองทีมเจอกันมาแล้ว 14 นัดในทุกรายการ อังกฤษชนะ 6 นัด อาร์เจนตินาชนะ 3 นัด เสมอ 5 นัด ตามข้อมูลจาก Al Jazeera ในฟุตบอลโลกเคยเจอกันมาแล้ว 5 นัด อังกฤษชนะ 3 แพ้ 2 นัดล่าสุดในฟุตบอลโลกคือปี 2002 ที่อังกฤษชนะ 1-0 จากจุดโทษของเดวิด เบ็คแคม ส่วนนัดล่าสุดในทุกรายการคือปี 2005 ที่อังกฤษชนะ 3-2 ในนัดกระชับมิตร ทั้งคู่ไม่ได้พบกันมานาน 21 ปีแล้ว

เมสซี่ทำไปแล้ว 8 ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ นำตารางดาวซัลโว และขยายสถิติประตูสะสมส่วนตัวในฟุตบอลโลกเป็น 21 ประตู ฝั่งอังกฤษ แฮร์รี เคน และจู๊ด เบลลิงแฮม ทำได้คนละ 6 ประตู ตามข้อมูลจาก Yahoo Sports

11 ตัวจริงคาดการณ์

อังกฤษ (4-2-3-1): จอร์แดน พิคฟอร์ด, เอสรี คอนซา, จอห์น สโตนส์, มาร์ก เกฮี, นิโค โอ’ไรลลี, เดคลัน ไรซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, บูกาโย ซาก้า, จู๊ด เบลลิงแฮม, แอนโทนี กอร์ดอน, แฮร์รี เคน

อาร์เจนตินา (4-1-3-2): เอมิเลียโน มาร์ติเนซ, นาอูเอล โมลินา, คริสเตียน โรเมโร, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, นิโคลัส ตาลยาฟีโก, เลอันโดร ปาเรเดส, โรดริโก เดอ พอล, เอนโซ เฟร์นันเดซ, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ลิโอเนล เมสซี่, ฮูเลียน อัลบาเรซ

ทั้งสองทีมไม่มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บหรือโดนแบนที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเกมนี้ ตามรายงานของ Sports Gambler

ตลาดเดิมพันส่วนใหญ่ให้อังกฤษเป็นต่อเล็กน้อย แต่ผลต่างไม่มาก โมเดลวิเคราะห์ของ Squawka กลับให้อาร์เจนตินามีโอกาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมากกว่าที่ 53% สะท้อนว่าคู่นี้สูสีจนอาจวัดกันที่จังหวะเดียวของเกม

ทายผลบอลโลก 2026 อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา

สำนักวิเคราะห์แต่ละแห่งให้ผลไม่ตรงกัน สะท้อนว่าคู่นี้เดาผลยาก โมเดล xGscore มองว่าอังกฤษชนะ 2-1 จากความได้เปรียบเรื่องวันพักที่มากกว่า ขณะที่ Total Football Analysis กลับมองว่าอาร์เจนตินาชนะ 2-1 จากประสบการณ์เกมน็อกเอาต์ที่เหนือกว่า ส่วนโมเดล Signal ของ Squawka ให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบมากกว่าที่ 53% ในเกมที่คาดว่าจะสูสีและตัดสินกันด้วยจังหวะเดียว ฝั่งตลาดเดิมพันเองก็ให้อังกฤษเป็นต่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันเพียงจุดเดียวคือเมสซี่มีโอกาสสูงที่จะทำประตูได้อีกครั้งในเกมนี้ อย่างไรก็ตาม การทายผลเหล่านี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ก่อนเกม ไม่ใช่ผลจริง ผลการแข่งขันที่ถูกต้องต้องรอดูในสนามเท่านั้น

แฟนบอลไทยที่ติดตามนัดนี้ควรตรวจสอบช่องทางถ่ายทอดสดที่ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยล่วงหน้า เนื่องจากเวลาแข่งขันตรงกับช่วงเช้ามืดของไทย และควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนตื่นมารับชมเกมสำคัญนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 20:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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