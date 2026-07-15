ด่วน! กพช. เคาะเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชน ดำเนินการเร็วสุด ส.ค.
กพช. เคาะเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชน ดำเนินการเร็วสุด ส.ค. โดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเอง
จากกรณีนายเอกกวิน โชคประสพรวย นักการเมืองท้องถิ่น พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่า “เพิ่งจะทราบ ว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่าง ๆ การไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้ว” จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2569 ว่า ที่ประชุมมีมติ ปรับเกณฑ์ค่าไฟ โดยคิดอัตรา 3 บาทในกลุ่มผู้ใช้ 200 ยูนิตแรก นอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟ โดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์
โดยที่ประชุมมีมติ ให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชน โดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเอง โดยสิ่งที่เราจะทำคือไปนำมาจากตัวของดาต้าเซ็นเตอร์ที่จะมีการลงทุนในอนาคต
ที่ประชุม กพช.วันนี้จะส่งมติต่อให้กับคณะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมถึงไปรับฟังความคิดเห็นอีก 15 วัน โดย 3 การไฟฟ้า จากนั้นจะนำไปพิจารณาเรื่องเรทราคา และอีกส่วนที่ได้จากผลประกอบการของดาต้าเซ็นเตอร์ ก็จะนำมาชดเชยกับในส่วนของค่าไฟสาธารณะ ประมาณ 1.8 หมื่นล้าน ก่อนที่จะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคิดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบิลเดือนสิงหาคมนี้
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