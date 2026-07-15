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คลิปนาที ฝรั่งซัดนัวบนถนนภูเก็ต รัวหมัด-เตะเสยจนเลือดอาบ คาดฉุนปาดหน้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:17 น.
สองต่างชาติทะเลาะบนถนนภูเก็ต

ระทึกภูเก็ต! ชาวต่างชาติเปิดศึกวิวาทกลางถนน รัวหมัด-เตะเสยจนเลือดอาบหน้า ทำรถติดหนัก เสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ชาวเน็ตจี้ลงโทษเด็ดขาด

เพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ รายงานเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 คนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกลางถนน เมื่อเวลาประมาณ 14.27 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 บริเวณหน้าห้างโฮมโปร ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต คาดว่าเกิดจากการขับรถปาดหน้ากัน ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงด่าทอกันอย่างรุนแรง ก่อนจะจอดรถขวางช่องทางจราจรแล้วลงมาใช้กำลังชกต่อยกัน คู่กรณีรัวหมัดและเตะเสยใบหน้าชายต่างชาติที่ขับรถคันสีดำจนเลือดออกบริเวณจมูกและใบหน้า

ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าพฤติกรรมนี้อันตรายมาก ผู้ก่อเหตุจอดรถขวางถนนที่มีปริมาณรถสัญจรพลุกพล่านโดยไม่สนใจผู้ร่วมทาง หากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย การแก้ปัญหาควรนำรถเข้าจอดข้างทางเพื่อเจรจากันในจุดที่ปลอดภัยกว่านี้

หลังภาพเหตุการณ์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่วิจารณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มองว่ากฎหมายไทยอาจมีบทลงโทษเบาเกินไป ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกรงกลัว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวผู้ก่อเหตุกลับประเทศ เพราะพฤติกรรมนี้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในพื้นที่ รวมทั้วชาวบ้านกังวลถึงอนาคตที่ชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมาย ขณะที่คนไทยไม่กล้าตอบโต้เพราะกลัวความผิด

ชมคลิป

สองต่างชาติชกต่อยกลางถนนภูเก็ต-2
ภาพจาก : Phuket Times ภูเก็ตไทม์
สองต่างชาติชกต่อยกลางถนนภูเก็ต
ภาพจาก : Phuket Times ภูเก็ตไทม์
ชาวเน็ตคอมเมนต์กรณีต่างชาติทะเลาะกันบนถนนภูเก็ต
ภาพจาก Facebook : Phuket Times ภูเก็ตไทม์

ข้อมูลจาก : Phuket Times ภูเก็ตไทม์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 14:17 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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