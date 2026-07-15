เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตสามีฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลุ้นเส้นตาย 23 ก.ค. นี้
เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตสามีฟ้องแบ่งทรัพย์ ลุ้น 23 ก.ค. 69 ศาลยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้โจทก์วางเงินภายใน 10 วัน หากพลาดถือว่าไม่ประสงค์ฟ้องต่อ
เป็กกี้ ศรีธัญญา หรือ ดรุณี สุทธิพิทักษ์ เดินทางไปศาลแพ่งมีนบุรีพร้อม ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เพื่อรับฟังความคืบหน้าคดีที่อดีตสามียื่นฟ้องขอแบ่งทรัพย์สิน โดยเหตุการณ์ขึ้นศาลเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ก่อนข่าวจะถูกเผยแพร่ในวันถัดมา ทั้งสองฝ่ายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน คดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินที่อ้างว่าร่วมกันสร้างขึ้นระหว่างใช้ชีวิตคู่ ไม่ใช่การแบ่งสินสมรสตามกฎหมายครอบครัวทั่วไป
เป็กกี้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่า ได้รับหมายศาลมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้ว แต่ศาลยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเนื้อหาข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สิน เนื่องจากฝ่ายโจทก์ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาก่อน หลังไต่สวน เป็กกี้เปิดเผยว่าศาลให้เหตุผลว่าคดีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะนำมาฟ้องร้อง จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม หากฝ่ายโจทก์ยังต้องการดำเนินคดีต่อ ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลด้วยตัวเอง
สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง
จุดสำคัญที่ต้องเข้าใจให้ถูกคือ คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ไม่ใช่คำพิพากษาหรือคำสั่งยกฟ้องคดี ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเรื่องทรัพย์สินแต่อย่างใด หากฝ่ายโจทก์นำเงินมาชำระภายในกำหนด คดีก็ยังมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปตามปกติ
หลังศาลมีคำสั่ง ฝ่ายโจทก์ขอขยายเวลาชำระเงินอีกครั้ง ศาลอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายให้เวลา 10 วัน กำหนดวางเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็กกี้ระบุว่า หากฝ่ายโจทก์ไม่ดำเนินการภายในกำหนดนี้ จะถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไป ด้านทนายแก้วเคยอธิบายไว้ว่า ฝ่ายโจทก์มีหน้าที่นำหลักฐานมาพิสูจน์การมีส่วนร่วมสร้างทรัพย์สิน ไม่ใช่อาศัยเพียงข้อเท็จจริงว่าเคยอยู่กินด้วยกัน ขณะที่ฝ่ายเป็กกี้ยืนยันว่าอดีตสามีอยู่ในสถานะลูกจ้างที่มีเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ใช่หุ้นส่วนในการสร้างทรัพย์สินร่วมกัน ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นข้อกล่าวอ้างของแต่ละฝ่าย ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาด
ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องรอดูว่าฝ่ายโจทก์จะนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในวันที่ 23 กรกฎาคมหรือไม่ หากพ้นกำหนดโดยไม่มีการชำระเงิน คดีนี้อาจต้องยุติลงตามที่เป็กกี้ระบุ แต่หากมีการวางเงินทันตามกำหนด กระบวนการพิจารณาเนื้อหาคดีแบ่งทรัพย์สินก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
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