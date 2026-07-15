ศาล รธน. มีมติเลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่
ตามที่ วุฒิสภา ในคราวการประชุมครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 (4) ประกอบมาตรา 12 วรรคสิบ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน คือ พลตำรวจโท จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว
ประชุมร่วมกับ (1) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม (2) นายวิรุฬห์ แสงเทียน (3) นายจิรนิติ หะวานนท์ (4) นายนภดล เทพพิทักษ์ (5) นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ (6) นายอุดม รัฐอมฤต (7) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และ (8) นายสราวุธ ทรงศิวิไล ซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ทั้งนี้ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป นั้น
วันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2569) ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้มีมติเลือกนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป
ประวัติ อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2497 ปัจจุบันอายุ 72 ปี สมรสกับ สมจิตต์ สิทธิวิรัชธรรม
ประวัติการศึกษา
- ปี 2517 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2518 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 28 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปี 2525 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- ปี 2519–2524 เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือ
- ปี 2524–2542 โอนย้ายสังกัดศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในหลายจังหวัด (ทุ่งสง, แม่สอด, พิษณุโลก, นครสวรรค์, หลังสวน, อุทัยธานี, กำแพงเพชร) และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
- ปี 2542 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6
- เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่องในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 3, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ ภาค 5, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 3 และรองประธานศาลอุทธรณ์
- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรม ได้แก่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีคำสั่ง คำร้อง และขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
- 1 เมษายน 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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