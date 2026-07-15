ศาลพิพากษาจำคุกนักบินสายการบินดังญี่ปุ่น 20 เดือน จับของสงวนแอร์สาวหลังเลิกงาน
ศาลพิพากษาจำคุก นักบินสายการบิน ANA สายการบินชื่อดังญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 20 เดือน เหตุจับของสงวนแอร์สาวหลังเลิกงาน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เว็บไซต์ เจแปนทูเดย์ รายงานว่า ศาลในกรุงโตเกียวได้พิพากษาจำคุกนาย เรียวตะ มิเสะ นักบินของสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA) เป็นระยะเวลา 20 เดือน หลังจากที่เขาก่อเหตุจับของสงวนของพนักงานต้อนรับหญิงหลังเลิกงาน
โดยอ้างอิงจากคำให้การนายมิเสะได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหลายครั้งในจังหวัดคากาวะ โดยจับของสงวนของเธอไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งทางผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาระบุว่า ผู้เสียหายได้ส่งข้อความ ส่งข้อความในเชิงยินยอมเขาภายหลังเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ศาลวินิจฉัยว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีความเข้าใจต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้พิพากาษาระบุว่า จำเลยไม่ได้ดำเนินการใด ๆ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง ซึ่งต้องลางานเป็นเวลานานจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเห็นว่าจำเลยสมควรได้รับโทษจำคุก 20 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าทางอัยการร้องขอ
ขณะที่ทาง ANA ออกแถลงว่าการคุกคามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และทางสายการบินจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
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