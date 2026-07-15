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4 เด็กจีนสุดเหี้ยม รุมทรมานแม่หมาจรจนตาย พร้อมลูก 4 ตัว ไม่ต้องรับโทษเพราะอายุไม่ถึง 14 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 13:04 น.

เด็ก 4 คนในจีนรุมทรมานแม่หมาจรจนตาย เผาแม่หมาทั้งเป็นแล้วหัวเราะ ไม่ต้องรับโทษเพราะอายุไม่ถึง 14 ปี จุดชนวนวิกฤตศรัทธากฎหมายจีน

กำลังเป็นข่าวฉาวในจีนแผ่นดินใหญ่ เด็กชาย 4 คนในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน รุมทำร้ายแม่สุนัขจรจัดและลูกอีก 3 ตัวจนตาย พร้อมถ่ายคลิปลงโซเชียล กำลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับชาติ หลังทั้งสี่คนไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะอายุยังไม่ถึง 14 ปี

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่หมู่บ้านผิงปู้ ตำบลซินเฮิง เขตเจี๋ยตง เมืองเจียหยาง มณฑลกวางตุ้ง เด็กชายแซ่จง 4 คน ซึ่งเป็นนักเรียนประถมในพื้นที่ ได้รุมทำร้ายแม่สุนัขจรจัดชื่อ “วังวัง” และลูกสุนัขวัยประมาณครึ่งเดือนอีก 3 ตัว บนถนนสาธารณะกลางหมู่บ้าน

รายงานของสื่อจีนระบุว่า กลุ่มเด็กใช้ลวดเหล็กรัดคอแม่สุนัขแล้วลากไปตามพื้น ก่อนใช้ท่อนไม้รุมตี จากนั้นทำร้ายลูกสุนัขจนตายทั้งสามตัว สุดท้ายราดของเหลวไวไฟใส่แม่สุนัขแล้วจุดไฟเผาจนตาย

ชาวบ้านระบุว่าแม่สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขชุมชนที่คนในหมู่บ้านช่วยกันให้อาหารมาตลอด นิสัยเชื่องมาก ไม่กัดคน เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นาน ตลอดที่โดนทำร้าย แม่สุนัขไม่หนี ไม่กัดตอบ

กลุ่มเด็กถ่ายคลิปตอนทำชั่วทั้งหมดเอาไว้เอง พร้อมส่งเสียงหัวเราะระหว่างก่อเหตุ ก่อนนำไปแชร์ในกลุ่มแชตท้องถิ่น จากนั้นคลิปแพร่ออกไปยัง Weibo, Douyin, Xiaohongshu และแพลตฟอร์มต่างประเทศ จนเกิดกระแสโกรธแค้นเป็นวงกว้าง

วันที่ 30 มิถุนายน รัฐบาลตำบลซินเฮิงออกประกาศชี้แจงว่า ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบแล้ว โดยผู้ก่อเหตุทั้ง 4 คนมีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ จึงถูกส่งเข้า “โรงเรียนเฉพาะทาง” เพื่อรับการอบรมแก้ไขพฤติกรรมตามกฎหมาย พร้อมกำชับผู้ปกครองให้ทำหน้าที่ดูแลบุตรหลาน และให้โรงเรียนเพิ่มการอบรมนักเรียน ขณะที่ตำรวจเขตเจี๋ยตงระบุว่าได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้ว

ประกาศดังกล่าวยังขอให้ประชาชนหยุดแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเรื่องของผู้เยาว์ ซึ่งกลับยิ่งทำให้กระแสไม่พอใจรุนแรงขึ้น เพราะผู้ก่อเหตุเป็นฝ่ายเผยแพร่คลิปด้วยตัวเอง

ที่ทำให้สังคมจีนถกเถียงหนักที่สุดคือ ปัจจุบันจีนยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ระดับชาติ มีเพียงกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเท่านั้น การทำร้ายสุนัขหรือแมวจึงเอาผิดได้เฉพาะกรณีที่สัตว์มีเจ้าของ ในฐานะความเสียหายต่อทรัพย์สิน เมื่อเหยื่อเป็นสัตว์จรจัดจึงแทบไม่มีช่องทางเอาผิด

จ้าว หว่านผิง สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองสัตว์มาแล้วต่อเนื่อง 8 ปี แต่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณา

ดาราออกมาพูด แต่คลิปถูกลบ

ตู้ เจียง นักแสดงชาวจีนซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ Operation Red Sea เริ่มโพสต์คลิปประณาม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พร้อมเรียกร้องให้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ แต่คลิปของเขาถูกแพลตฟอร์ม Douyin ลบไปแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง และบัญชีเคยถูกล้างเนื้อหาทั้งหมดครั้งหนึ่ง

ตู้ เจียง ยังคงแก้ไขเนื้อหาแล้วโพสต์ใหม่ทุกครั้ง จนกลายเป็นศิลปินรายเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง คำค้น “ตู้เจียงออกมาพูด” ขึ้นเทรนด์ Weibo เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ด้าน มา จวินไหว และ หยวน มั่นเจี๋ย ศิลปินฮ่องกง ก็ออกมาโพสต์เรียกร้องให้เร่งออกกฎหมายเช่นกัน

ขณะที่แบรนด์เครื่องสำอาง Ermutao กลายเป็นแบรนด์แรกที่ออกมาแสดงจุดยืน ด้วยการซื้อป้ายโฆษณาในห้างหลายแห่งรวมถึงห้างอี้ฟางเฉิงในเซินเจิ้น พร้อมข้อความต่อต้านการทารุณสัตว์และเรียกร้องให้มีกฎหมายรองรับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากคดีชายวัย 39 ปีในนครฉงชิ่งที่ทารุณสุนัขจรจัดจนเกิดการรวมตัวประท้วงเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเพียงไม่กี่สัปดาห์ และหลังเหตุการณ์ที่เจียหยาง ยังมีรายงานเด็กในเมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู ก่อเหตุลักษณะเลียนแบบกับแมวอีกด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 13:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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