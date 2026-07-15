สื่อแฉ นักกีฬาวอลเลย์บอล ร้องเรียนโค้ชถูกคุกคามทางเพศ จนต้องลาออก
สื่อเกาหลีแฉ โค้ชวอลเลย์บอลลาออก หลังนักกีฬาร้องเรียนถูกคุกคามทางเพศในวงงานเลี้ยง
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า สโมสรวอลเลย์บอลอาชีพแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้กำลังเผชิญปัญหาภายใน หลังนักกีฬาในทีมยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการว่าถูกโค้ชคนหนึ่งกระทำจนรู้สึกอับอายทางเพศระหว่างงานเลี้ยงสังสรรค์ของทีม
สำนักข่าว Star News ของเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม โดยอ้างแหล่งข่าวในวงการวอลเลย์บอลว่า นักกีฬาของสโมสรแห่งหนึ่งได้แจ้งเรื่องต่อสโมสรว่า พฤติกรรมของโค้ชรายหนึ่ง ซึ่งสื่อเรียกว่า “โค้ช A” ในงานเลี้ยงเมื่อครั้งอดีต ทำให้เจ้าตัวรู้สึกถูกลบหลู่ทางเพศ
หลังรับเรื่อง สโมสรได้ใช้มาตรการแยกเส้นทางการเคลื่อนไหวของโค้ช A ออกจากนักกีฬาผู้เสียหาย เพื่อไม่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากัน ต่อมาโค้ช A ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสโมสร รายงานระบุด้วยว่า ในงานเลี้ยงครั้งนั้นมีหัวหน้าโค้ชของทีมร่วมโต๊ะอยู่ด้วย
รายงานยังระบุว่า ศูนย์จริยธรรมการกีฬาเกาหลีใต้ (Sports Ethics Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักกีฬาผู้เสียหาย และเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว
ผู้จัดการทีมถูกปลดกลางคัน
ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้ถูกจับตามากขึ้น คือความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งของสโมสรเดียวกัน Star News รายงานว่า ผู้จัดการทีม ซึ่งสื่อเรียกว่า “ผู้จัดการ B” ถูกปลดจากตำแหน่งอย่างกะทันหันในช่วงที่กำลังวางแผนทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ หลังรับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี 4 เดือน และขณะนี้ได้ยื่นขอลาพักงาน
มีข้อสงสัยว่า เบื้องหลังการปลดเกี่ยวข้องกับกรณีของโค้ช A มีข้อกล่าวหาว่าผู้จัดการ B พยายามลดทอนหรือปกปิดเรื่องดังฉาวจนเรื่องแดงขึ้นมา
ด้านสโมสรชี้แจงกับสื่อเกาหลีว่า คำสั่งเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมออกมาในช่วงที่กำลังวางแผนฤดูกาลใหม่พอดี และเนื่องจากยังไม่สามารถมอบหมายงานอื่นได้ในทันที เจ้าตัวจึงตัดสินใจลาพักงานเพื่อใช้เวลาทบทวน
ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีโค้ช A ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้จัดการ B ยังดำรงตำแหน่ง สโมสรระบุว่าศูนย์จริยธรรมการกีฬาอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคาดว่าผลการตรวจสอบจะออกมาในสองทาง คือยกคำร้อง หรือส่งต่อให้สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี (KOVO) เปิดคณะกรรมการวินัยพิจารณาต่อไป
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อสโมสร ชื่อโค้ช หรือชื่อนักกีฬาที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก KOVO หรือศูนย์จริยธรรมการกีฬา
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