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หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 13:36 น.
หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน

ชื่นชม! พ่อหนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีเห็นครบทุกช่อง คนแห่ดูคลิปล่าสุดยอดวิวทะลุ 1 ล้าน จนเป็นไวรัล

กลายเป็นปรากฎการณ์บนโลกออนไลน์ที่กำลังไวรัลมาก ๆ ในขณะนี้ เมื่อมีพ่อหนุ่มหัวใสคนหนึ่ง ผันตัวเป็นหัวแถว ผุดไอเดียสุดสร้างสรรค์ ไลฟ์สดลานจอดรถ BTS หมอชิต ในมุมสูงที่สามารถมองเห็นลานจอดรถในบริเวณกว้างครบทุกองศา แถมอัปเดตช่องว่างให้ทราบกันแบบเรียลไทม์

ชาวเน็ตบางคนที่บังเอิญผ่านเข้ามาดูไลฟ์ของพ่อหนุ่มคนนี้ และกำลังมุ่งหน้าไปจอดรถ ณ ลานจอดรถ BTS หมอชิต ต่างก็ได้รับช่องจอดชนิดที่ไม่ต้องขับรถวนหาเอง เพราะหนุ่มใจดีรายนี้บอกอย่างละเอียด ช่องไหน ทางเข้าไหน หากตรงไหนมีแอ่งน้ำ หรือไม่สิ่งกีดขวางเมื่อเขาเห็นก็จะรีบแจ้งให้เปลี่ยนจุดจอดถัดไปในทันที บอกเลยว่าผู้คนในโลกออนไลน์ต่างชื่นชมกับสิ่งที่หนุ่มคนนี้กระทำ

หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต-3

จากการที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ติดต่อไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าของช่อง ว่างป่าว ก็ได้ทราบว่าแรงจูงใจในการไลฟ์ลานจอดรถ BTS หมอชิตของเขาในครั้งนี้ มาจากการที่ตัวเองมีโอกาสได้ยืนมองวิวนี้ในทุก ๆ วันและคิดว่ามันเพลินมาก ๆ ทั้งยังมีความคิดเผื่อคนอื่นที่ต้องนำรถมาจอดที่ลานแห่งนี้ทุกวันว่า ถ้าคนเหล่านั้นได้เห็นภาพมุมสูงแบบเขาบ้างก็น่าจะหาที่จอดได้เร็วขึ้น

ด้วยความคิดนี้เองเขาจึงลองหาเวลาว่าง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นช่วงเช้าที่ผู้คนเดินทางมาทำงาน ขึ้นไลฟ์สดในช่องติ๊กต็อกของตัวเองดู และเพียงแค่ 2 วันเท่านั้นที่ไลฟ์ เขาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ๆ จากชาวเน็ต ในแต่ละเช้ามีคนเข้ามาดูไลฟ์มากถึงหลักพันด้วยกัน นอกจากนั้นในวันนี้ (15 ก.ค. 69) เจ้าของช่อง ยังเผยแบบติดตลกว่า ชาวเน็ตส่งสติ๊กเกอร์ของขวัญมาให้ได้เป็นเงิน 50 บาท แม้จะแลกด้วยการปวดหลังก็ตาม

เจ้าของช่อง เล่าว่า เคยมีคนที่กำลังดูไลฟ์ได้คำแนะนำที่จอดรถแบบเรียลไทม์จริง ๆ บางคนก็ส่งสติ๊กเกอร์ของขวัญมาให้ในไลฟ์เพื่อเป็นการขอบคุณ ทั้งยังมารีวิวให้ในไลฟ์ทันทีอีกด้วย แต่บางส่วนก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมลุ้นและพูดคุยด้วย ก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์น่ารัก ๆ จากคนในโลกออนไลน์ที่เหวี่ยงให้มาเจอกันแบบถอดสมองในทุกเช้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวของเขาเองมีความสุขมาก ๆ

หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต-2

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อ้างอิงจาก : TikTok @mochitwangpao

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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