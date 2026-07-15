จดหมาย ยังเจ แร็ปเปอร์หนุ่ม ยันไร้คนรังแก วอนแม่เยี่ยม ขอเงินซื้อของในเรือนจำ

เปิดจดหมาย ‘ยังเจ’ จากเรือนจำ ยืนยันข้างในไม่มีคนรังแก ร้องครอบครัวเข้าเยี่ยมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมขอเงินไว้ซื้อของ
จากกรณี ยังเจ หรือ ทีเจ โรเบิร์ต แร็ปเปอร์หนุ่มวัย 22 ปี ขี่จักรยานยนต์ พร้อมพวกรวม 3 คนบุกห้องเช่าของ โอม ธนากร อดีตเพื่อนสนิท ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณโดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมกันยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ และ เสพยาเสพติดประเภท 5 โดยผิดกฎหมาย ตามที่ได้นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพจดหมายของยังเจจากในเรือนจำ ระบุว่า “จากยังเจ ถึง มามี้ ลุง น้องเจนนี่ ตาชาย ยายบัวลม
ก่อนอื่นทีเจสบายดี (วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2569) ข้างในไม่มีคนรังแก มีแต่พี่ ๆ น้อง ๆ คอยดูแล ทีเจไม่ให้ใครมาทำร้าย ถ้าลุงอ่านอยู่ขอบคุณนะครับสำหรับข้าวหมูแดงกับข้าวผัด แต่ตอนนี้สิ่งที่ทีเจต้องการ คือ อยากให้มี้กับลุงมาเยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง วันที่เยี่ยมได้ คือ วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ มี้กับลุงว่างวันไหนมาเลย มาตั้งแต่ 6-7 โมงเลยนะถึงจะได้คิว
ฝากหาเงินใส่บุ๊คชื่อทีเจด้วยนะ ทีเจถึงจะซื้อของในเรือนจำเองได้ ตอนนี้ทีเจทรมานมากอยากกินโค้กใส่น้ำแข็งคงจะดี ฝากให้ทีเจซักสัปดาห์ละ 2,000 บาทก็ได้ระหว่างที่รอเงินจากเพลง ที่นี่ใช้ได้สูงสุดวันละ 500 บาท ทีเจจะได้ซื้อคืนคนที่ช่วยเหลือด้วย
ฝากถึงมามี้….อยากให้มี้มาจริง ๆ มี้เป็นคนเดียวที่ช่วยทีเจได้เพราะเรานำนามสกุลเดียวกัน
รัก จากยังเจ”
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