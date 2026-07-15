เทคโนโลยี

นโยบายของธนาคารกลาง: มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินอย่างไร

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 11:45 น.
นโยบายของธนาคารกลาง: มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินอย่างไร

ธนาคารกลางมีอิทธิพลสำคัญต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การแถลงนโยบาย การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ล้วนมีอิทธิพลต่อมูลค่าของสกุลเงินที่สัมพันธ์กัน ในตลาดฟอเร็กซ์ นโยบายของธนาคารกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะมักเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ทำไมแนวทางนโยบายของธนาคารกลางถึงมีความสำคัญ

สกุลเงินมีการซื้อขายเป็นคู่ ทำให้มูลค่าของแต่ละสกุลสัมพันธ์กันเสมอ ค่าเงินสามารถแข็งค่าขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานของประเทศเอง หรือเพียงเพราะธนาคารกลางของประเทศนั้นถูกมองว่าดำเนินนโยบายเข้มงวดกว่าประเทศอื่น

ตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศแผนขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในอดีตค่าเงินดอลลาร์มักมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโร เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยมักทำให้ความต้องการตราสารทางการเงินในสกุลเงินนั้นเพิ่มขึ้น เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

ความแตกต่างของนโยบาย: ตัวขับเคลื่อนสำคัญของเทรนด์ฟอเร็กซ์

เมื่อธนาคารกลางแต่ละประเทศดำเนินนโยบายการเงินไปคนละทิศทาง หรือส่งสัญญาณแนวโน้มในอนาคตที่ต่างกัน จะเกิดความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ความคาดหวังของตลาด และกระแสเงินทุนตามมา

ปัจจัยสามข้อที่อธิบายว่าความแตกต่างของนโยบายมีอิทธิพลต่อคู่สกุลเงินอย่างไร ได้แก่

  • ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย: เงินทุนมักไหลเข้าสู่ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
  • สิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า: หากตลาดคาดการณ์เหตุการณ์ไว้แล้ว ผลกระทบนั้นมักถูกสะท้อนอยู่ในราคาปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
  • ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงของนักลงทุน: ความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกอาจขยาย หรือลดทอนผลกระทบจากความแตกต่างของนโยบายได้

ผลกระทบต่อคู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหลักแต่ละคู่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางแตกต่างกันไป

  • EUR/USD อ่อนไหวมากต่อความแตกต่างในนโยบายการเงินของเฟดและ ECB หากเฟดเข้มงวดกว่า ECB คู่เงิน EUR/USD อาจปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB และการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ ก็อาจทำให้ตลาดกลับทิศทางได้เช่นกัน
  • USD/JPY เคลื่อนไหวตามความแตกต่างระหว่างความคาดหวังด้านผลตอบแทนของสหรัฐกับนโยบายการเงินของญี่ปุ่น หากเฟดใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงผ่อนคลาย คู่เงิน USD/JPY ก็มีแนวโน้มไต่ระดับขึ้นได้
  • GBP/USD ได้รับผลกระทบทั้งจากนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษและเฟด ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาพื้นฐานเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรประกอบด้วย เช่น ต้นทุนแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
  • AUD/USD เคลื่อนไหวตามความคาดหวังด้านผลตอบแทน รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาด และความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์
  • USD/CHF ได้รับผลกระทบจากความแตกต่างในนโยบายการเงิน และกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

สิ่งที่นักเทรดควรจับตามอง

การมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ของการขึ้น หรือลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องติดตามควบคู่กัน ได้แก่ ความคาดหวังของตลาดก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือที่ธนาคารกลางใช้สื่อสารทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต การคาดการณ์เงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

การซื้อขายตามการประกาศนโยบายของธนาคารกลาง

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางอาจก่อให้เกิดความผันผวนสูง ทำให้ค่าสเปรดกว้างขึ้น และเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว นักเทรดระยะสั้นอาจมุ่งเน้นการตอบสนองต่อข่าวสารทันที ส่วนนักเทรดระยะกลางมักรอให้ตลาดนิ่ง และมีสัญญาณยืนยันหลังความผันผวนรอบแรกผ่านพ้นไปก่อน

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การซื้อขายตราสารทางการเงินมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และทำการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ

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