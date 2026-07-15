“ทักษิณ” โพสต์เฟซบุ๊กไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ อดีตเจ้าผู้ครองนครกาตาร์
ทักษิณ โพสต์เฟซบุ๊กไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ อดีตเจ้าผู้ครองนครกาตาร์ เผยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์หลายครั้ง
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย ภายหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าเชค ฮาหมัด บิน คาลิฟา อัล ธานี อดีตเจ้าผู้ครองนครกาตาร์
โดยนายทักษิณ โพสต์ข้อความระบุว่า ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่การสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าเชค ฮาหมัด บิน คาลิฟา อัล ธานี อดีตเจ้าผู้ครองนครกาตาร์
ข้าพเจ้ามีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในหลายโอกาส และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลของพระองค์อย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและรัฐกาตาร์ ในช่วงที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พระองค์จะทรงได้รับการจดจำในฐานะผู้นำผู้ทรงวิสัยทัศน์ ด้วยพระปรีชาสามารถในการนำพาประเทศกาตาร์สู่ความทันสมัย และทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าที่จะยังคงส่งอิทธิพลต่อประเทศและประชาชนไปอีกหลายชั่วอายุคน
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ตลอดจนประชาชนชาวกาตาร์ ต่อความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
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