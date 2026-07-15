เปิดประวัติ “หมวดนัท” ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ชายชุดทหารที่ยืนประกบนายกฯ
ประวัติ หมวดนัท ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ย้อนเส้นทางอดีตผู้สมัคร ส.ก. พญาไท สู่ชายในชุดคล้ายทหารกลางเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
หมวดนัทคือใคร ทำไมถึงเป็นกระแส
ชื่อ “หมวดนัท” กลายเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลังภาพชายในชุดคล้ายเครื่องแบบทหารเต็มยศปรากฏตัวยืนใกล้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 หลายคนตั้งคำถามว่าเขาคือใคร มีตำแหน่งหน้าที่อะไร เพราะดูจากภาพแล้วราวกับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ประวัติ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์
จากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวชื่อ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หมวดนัท” อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพญาไท หมายเลข 1 สังกัดกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้คะแนนเสียง 572 คะแนน ด้านคำนำหน้า “ว่าที่ร้อยโท” มีที่มาจากการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจนจบปีที่ 3 ประกอบกับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำให้ได้รับยศจ่าสิบตรีก่อนเข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดที่โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
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ประวัติการศึกษาที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Chitpong Khattapong ระบุว่าเรียนจบจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต่อด้วยรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจาก Rajapark Institute และเคยศึกษาด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนประวัติการทำงานที่ระบุไว้มีทั้งสโมสรทหารบกวิภาวดี สำนักกรรมาธิการ 2 วุฒิสภา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เฟซบุ๊กของเขายังเผยแพร่ภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสาและงานบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานทหารเป็นประจำ
คำชี้แจงจากหมวดนัทและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมาว่า ตนเป็นกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพญาไท หรือ อปพร. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่อย่างใด เขาให้เหตุผลว่าเมื่อทราบข่าวว่ามีผู้ติดค้างในที่เกิดเหตุจำนวนมาก จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือในฐานะพลเมืองดี ด้านนายอนุทินให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นใคร และไม่แน่ใจว่าการแต่งกายลักษณะนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ ขณะที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้ ออกมาโพสต์ภาพวุฒิบัตรยืนยันตัวตนพร้อมชื่นชมว่าหมวดนัทเป็นพลเมืองดีที่คอยรายงานสถานการณ์หน้างานตลอดคืน
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ดราม่าข้อมูลเท็จที่ขยายวงกว้าง?
ประเด็นที่ทำให้ดราม่าขยายวงกว้างขึ้นคือ มีรายงานว่าหมวดนัทเป็นหนึ่งในต้นตอของข้อมูลที่ระบุว่าเจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออกจากพื้นที่เพราะต้องจ่ายเงินก่อน ซึ่งภายหลังพบว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง และถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างจนสร้างความเข้าใจผิดในสังคม ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เขาให้ไว้ในคืนเกิดเหตุ ต้องรอดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบบทบาทของเขาเพิ่มเติมหรือไม่ในระยะต่อไป
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