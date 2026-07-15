LLOUD ต้นสังกัด ลิซ่า โพสต์แสดงความเสียใจ หลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
LLOUD ต้นสังกัด ลิซ่า โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ-ร่วมไว้อาลัย หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว จนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 32 ราย และผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
ภายหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุด 32 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายด้วยกัน สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ล่าสุด 15 ก.ค. 69 LLOUD ต้นสังกัดของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ศิลปินสาวชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไกลระดับโลก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยโพสต์เป็นข้อความภาษาอังกฤษผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมระบุว่า
“We Are Deeply Saddened By The Tragic Fire In Bangkok. Our Condolences Go Out The Families And Loved Ones Of Those Who Lost Their Lives.” สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “เรามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจในกรุงเทพฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้”
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อ้างอิงจาก : IG wearelloud
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