บันเทิง

LLOUD ต้นสังกัด ลิซ่า โพสต์แสดงความเสียใจ หลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 11:56 น.

LLOUD ต้นสังกัด ลิซ่า โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ-ร่วมไว้อาลัย หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว จนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 32 ราย และผู้บาดเจ็บอีกหลายราย

ภายหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุด 32 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายด้วยกัน สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ล่าสุด 15 ก.ค. 69 LLOUD ต้นสังกัดของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ศิลปินสาวชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไกลระดับโลก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยโพสต์เป็นข้อความภาษาอังกฤษผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมระบุว่า

“We Are Deeply Saddened By The Tragic Fire In Bangkok. Our Condolences Go Out The Families And Loved Ones Of Those Who Lost Their Lives.” สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “เรามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจในกรุงเทพฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้”

ต้นสังกัด ลิซ่า โพสต์แสดงความเสียใจ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-1

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อ้างอิงจาก : IG wearelloud

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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