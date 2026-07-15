อัปเดต! ยอดเสียชีวิต ไฟไหม้โรงเบียร์ 32 ราย ทราบชื่อทุกราย ญาติรับศพแล้ว 28 ราย
อัปเดต! ยอดเสียชีวิต ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ล่าสุดพุ่ง 32 ราย เจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์ทราบชื่อครบทุกรายแล้ว ญาติรับศพแล้ว 28 ราย
15 ก.ค. 2569 ที่สถาบันนิติเวชวิทยา พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (ผบก.นต.รพ.ตร.) รายงานความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่านลาดพร้าว ณ เวลา 08.00 น. ว่า
ยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 32 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤต (เคสสีแดง) ที่เข้ารับการรักษาก่อนหน้านี้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เคสสีดำ) เพิ่มเข้ามาอีก 5 ราย
เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตครบถ้วนทั้ง 32 ราย โดย ณ ปัจจุบันไม่มีร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบชื่อคงค้างอยู่ในระบบของสถาบันนิติเวชฯ แต่อย่างใด มีครอบครัวผู้ประสบภัยเดินทางมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ (DNA) แล้ว 30 ครอบครัว โดยกระบวนการยืนยันตัวตนทั้ง 32 รายใช้การจำแนกทางนิติวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้ดังนี้
- ยืนยันด้วยลายนิ้วมือร่วมกับดีเอ็นเอ 14 ราย
- ยืนยันด้วยลายนิ้วมืออย่างเดียว 10 ราย
- ยืนยันด้วยดีเอ็นเออย่างเดียว 4 ราย
- ยืนยันรายชื่อโดยพนักงานสอบสวน 4 ราย
สำหรับการส่งมอบร่างคืนแก่ญาติ ขณะนี้มีครอบครัวและญาติเดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว 28 ราย ส่วนที่เหลืออีก 4 ราย ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและดำเนินการตามขั้นตอนของทางญาติต่อไป
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