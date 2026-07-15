“ปูติน” ส่งสารถึงในหลวง แสดงความเสียใจเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
สถานทูตรัสเซีย เผย วลาดิมีร์ ปูติน ส่งสารถึงในหลวง แสดงความเสียใจเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว อวยพรให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความว่า “ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัย ความเห็นอกเห็นใจ และขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคน และขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
วลาดีมีร์ ปูติน”
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