หนุ่มเซ็ง! ซื้อกุ้งทอดหัวโต ๆ ปอกออกมาตัวจิ๋วเท่ามด ชาวเน็ตแห่ขำทั้งโซเชียล
หนุ่มเซ็ง! ซื้อกุ้งทอดหลายตัว หัวโต ๆ ปอกออกมาตัวจิ๋วเท่ามดทุกตัว ชาวเน็ตแห่ขำทั้งโซเชียล ผู้รู้เฉลยชัดกุ้งแบบนี้ร้านถูก ๆ ชอบใช้
ทำเอาชาวเน็ตแห่ขำกันทั้งโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค โพสต์ภาพกุ้งทอดที่จากร้านทะเลทอดแห่งหนึ่ง หลังปอกเปลือกออกมาพบว่าตัวกุ้งเล็กจิ๋วกว่าหัวมาก พร้อมระบุข้อความว่า “ร้านทะเลทอดในภูเก็ต ขายไม่ออกก็อุ่นใหม่ อุ่นแล้วอุ่นอีก กุ้งโปลิโอ”
ชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากเห็นโพสต์ดังกล่าวว่า “ปักปากกา แต่หน้าไม่ลด” , “กุ้งอ่ะปกติ แต่คำถามคือไปซื้อมาราคาเท่าไหร่ดีกว่า” , “แล้วคือ ถ้าเป็นเรา เจอแบบนี้ ไม่รู้จะขำหรือสงสารตัวเองก่อนเลย (แต่ตอนนี้ขออนุญาตขำค่ะ ไม่ไหว)”
ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งหลังจากที่เห็นภาพกุ้งในลักษณะตัวเล็กแต่หัวใหญ่ ได้เขามาอธิบายว่า “น้องคือกุ้งโก๋ค่ะ ย่างไม่ได้เลยต้องเอามาทอด ถ้าย่างแล้วจะหด ถ้าทอดคือทอดไฟแรงแปปเดียวภายนอกดูปกติ ภายในน้องไม่มีเนื้อค่ะ” , “น้องคือกุ้งโก๋ค่า ต่อให้เพิ่งปรุงอาหารรอบเดียวก็ตัวเท่านี้แหละ ร้านอาหารที่ขายถูก ๆ บางร้านมักนำมาใช้เพราะมันถูก น้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว”
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