น่ากลัวมาก! กระบะซิ่งเสยเกาะกลาง เหินตีลังกาเฉียดรถบรรทุกแก๊ส พลิกคว่ำหงายท้อง
ภาพนาที กระบะพุ่งชนเกาะกลางถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา เหินตีลังกาเฉียดรถบรรทุกแก๊ส ก่อนพลิกคว่ำ พบผู้บาดเจ็บกระเด็นเข้าใต้ท้องรถ กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา เวลา 20.10 น. เกิดอุบัติเหตุสุดระทึกขวัญขึ้น บริเวณหน้าปั๊มก๊าซ ฝั่งขาเข้าเมือง ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์วินาทีรถกระบะคันหนึ่งขับแซงขึ้นมาทางเลนขวา ก่อนจะเสียหลักพุ่งเสยเข้ากับเกาะกลางถนนอย่างรุนแรง แรงปะทะส่งผลให้รถกระบะเหินลอยขึ้นไปในอากาศ ตีลังกาชนหลังคารถบรรทุกแก๊สที่สัญจรมาในเลนซ้ายไปได้อย่างหวุดหวิด ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะตกลงมากระแทกพื้นถนนอย่างแรงในลักษณะหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ข้อมูลจาก หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา เผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายจากแรงกระแทกกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกก๊าซ เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกช่วงคู่ขนาน ก่อนหน้านี้เคยมีรถประสบอุบัติเหตุมาแล้ว ทำให้ตอนนี้สัญญาณไฟเตือน
ข้อมูลจาก : หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา
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