เริ่มแล้ว! รัฐบาลเผย 4 ขั้นตอน หลังเปิดให้ประชาชน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์
รัฐบาลเผย 4 ขั้นตอน หลังเปิดให้ประชาชน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ สามารถใช้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการ โดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ (Zero Paper) เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่าน Super App เดียว และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อความโปร่งใส กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ประกาศเปิดตัวระบบ “ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์” ด้วยชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่าน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกคำร้อง: เข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
2. ยืนยันตัวตน: สามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) พร้อมกรอกข้อมูลยืนยัน
3. ชำระเงินออนไลน์: รองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวก ได้แก่ Mobile Banking / Internet Banking, สแกน QR Code, Bill Payment / เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM
4. รับผลตรวจประวัติ: ระบบจะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปให้ทางอีเมล พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
“สำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด โดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกวัน สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ ณ จุดบริการทั่วประเทศ ได้แก่ 1. กองทะเบียนประวัติอาชญากร 2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 และ 3. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานตรวจประวัติด้วยชื่อ – ชื่อสกุล โทร. 0 2205 1347 หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.crd.go.th” นางสาวพลอยทะเล กล่าว
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