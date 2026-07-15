วัยรุ่นอิตาลี 16 สารภาพผลักอดีตแฟนสาวอายุ 13 ตกระเบียง 7 ชั้น จ่อโดนคุก 17 ปี
วัยรุ่นอิตาลี 16 ยอมรับสารภาพผลักอดีตแฟนสาวอายุ 13 ตกระเบียง 7 ชั้น จ่อโดนคุก 17 ปี เผยฝ่ายชายมีพฤติกรรมหึงหวงก่อนโดนบอกเลิก
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า วัยรุ่นชายอายุ 16 ปี ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนผลักแฟนสาวอายุ 13 ปี ตกจากระเบียงชั้น 7 ภายในเมืองปีอาเชนซา ประเทศอิตาลี
โดยช่วงที่เขาก่อเหตุนั้นเขาอายุ 15 ปี และเขาให้สารภาพต่อสถานพินิจ ว่าเขาโกหกว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 13 ปี จบชีวิตตัวเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของวัยรุ่นชายคนดังกล่าว เนื่องจากคำให้การไม่ตรงกับหลักฐานพยานที่มี โดยพยานระบุว่าพวกเขาเห็นผู้ตายเกาะบนระเบียง ก่อนที่วัยรุ่นชายจะทำให้เธอตกลงมาเสียชีวิต
พร้อมกันนี้จากการสอบสวนยังพบด้วยว่าทั้งสองเคยเป็นแฟนกัน แต่ฝ่ายหญิงขอเลิกเนื่องจากพฤติกรรมหึงหวงของฝ่ายชาย และรู้สึกหวาดกลัวกับพฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่มของเธอ
ก่อนหน้านี้ศาลเยาวชนแห่งเมืองโบโลนญา ตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยมีเหตุฉกรรจ์ และสั่งลงโทษจำคุก 17 ปี โดยทางฝ่ายวัยรุ่นชายได้ขอยื่นอุทธรณ์ ก่อนจะสารภาพในที่สุด ซึ่งเขามีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 10 กันยายน
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