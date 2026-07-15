อี๊ด วงฟลาย แอดมิตรพ.ด่วน หลังโหมงานหนัก จนร่างกายส่งสัญญาณเตือน ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วง คอมเมนต์ส่งกำลังใจนักร้องดัง
ทำเอาแฟนเพลงขาร็อกยุค 90 เป็นห่วงกันอย่างหนัก เมื่อ อี๊ด วงฟลาย นักร้องร็อกเกอร์ระดับตำนาน โพสต์ภาพตัวเองนอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลกะทันหัน โดยมีการเจาะเข็มให้น้ำเกลือที่หลังมือขวา พร้อมระบุข้อความแจ้งอาการป่วยให้แฟน ๆ ได้ทราบผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก อี๊ด FLY ว่า
“ไม่มีอะไรที่จะสำคัญ…ไปกว่าสุขภาพ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ไกลบ้าน ร่างกายได้ส่งสัญญาณเตือน หลังจากโหมใช้ร่างกายอย่างหนักมาเป็นเวลานาน
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า… อย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวด ว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพัก จึงอยากฝากถึงทุกท่านครับดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลัง
ผมขอขอบพระคุณ
- อาจารย์แพทย์และทีมบุคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทุกท่าน
- คุณหมอจุ๋ม คณะแพทย์และทีมบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- ทีมนักกายภาพบำบัด Heal Gaya สหคลินิก
- น้องรัก กบ TAXI
ขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุด จนผมสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างแดน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
หากบทเรียนที่เกิดกับผมครั้งนี้ จะช่วยให้ใครสักคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ผมก็ดีใจครับ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพ ขอบพระคุณจากใจครับ”
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อ้างอิงจาก : FB อี๊ด FLY
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