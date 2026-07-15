เจ้าของเพลง ZOMBIE ตัวจริง! โผล่คอมเมนต์หลัง เนเน่ รอยัล โชว์คัฟเวอร์ ใน AGT
กลายเป็นไวรัลแล้ว! ล่าสุด เดอะ แครนเบอร์รีส์ วงร็อกเจ้าของเพลงในตำนาน ZOMBIE ส่งหัวใจดำ 3 ดวง ถึงสาวน้อย เนเน่ รอยัลวัย 16 หลังคลิปโชว์คัฟเวอร์ ใน AGT ดังไกลทั่วโลก
งานนี้ต้องบอกว่าปังข้ามทวีป หลังคลิป เนเน่ รอยัล ร้องพร้อมโซโล่กีตาร์เพลง Zombie บนเวที America’s Got Talent (AGT) ซีซั่น 21 กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ ล่าสุดมีรายงานว่าบัญชีอินสตาแกรมชื่อ thecranberries ซึ่งเป็นไอจีวงดนตรีเจ้าของเพลงต้นฉบับตัวจริงเสียงจริง เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยอิโมจิหัวใจสีดำ 3 ดวง
งานนี้แฟนเพลงชาวไทยกรี๊ดกันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่มีสำนักข่าวต่างประเทศออกมายืนยันความถูกต้องของบัญชีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
ย้อนกลับไปวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนเน่ รอยัล หรือ แพรว-รัตติการ อัมลอย นักดนตรีวัย 16 ปีจากภูเก็ต ขึ้นเวที AGT พร้อมหยิบเพลงร็อกระดับตำนานของ The Cranberries มาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเอง ผลลัพธ์คือกรรมการยกมือให้ผ่านครบ 4 เสียง พร้อมเสียงปรบมือยืนจากผู้ชมทั้งฮอลล์ โซเฟีย เวอร์การา และฮาววี แมนเดล สองกรรมการชื่อดัง ต่างชมว่าเนเน่มีเสน่ห์บนเวทีและมีพลังของนักร้องร็อกตัวจริง ย้อนดูเส้นทางของเนเน่แล้วไม่ธรรมดาเลย เธอจับกีตาร์เองตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ผ่านสังเวียนเล่นดนตรีเปิดหมวกในภูเก็ตมาหลายปี ก่อนจะมีผู้ติดตามโซเชียลมีเดียรวมกันกว่า 3 ล้านคน พ่วงรางวัลรองชนะเลิศ Overdrive Guitar Contest ปี 2566 และรางวัลผู้เล่นดีเด่นจาก King Power Band Competition ปี 2568
ฝั่งเจ้าของเพลงต้นฉบับก็ไม่ธรรมดา The Cranberries คือวงร็อกระดับตำนานจากเมืองลิเมอริก ประเทศไอร์แลนด์ ปล่อยเพลง Zombie ครั้งแรกในปี 2537 ขับร้องโดยนักร้องนำผู้ล่วงลับ โดโลเรส โอริออร์แดน เนื้อหาเพลงพูดถึงความรุนแรงและสงคราม และยังเป็นเพลงที่ศิลปินรุ่นใหม่นำมาคัฟเวอร์กันไม่เคยหยุดจนถึงวันนี้
พอคลิปหลุดออกไป คอมเมนต์จากทั่วโลกก็ถล่มเข้ามาไม่หยุด ทั้งชมพลังเสียงและฝีมือกีตาร์ บางคนถึงกับลั่นว่าเนเน่สมควรได้ปุ่มทอง (Golden Buzzer) ไปเลยด้วยซ้ำ ด้านยอดวิวคลิปในเพจเฟซบุ๊กทางการของ AGT ก็ทะลุหลักสิบล้านครั้งภายในไม่กี่วัน
ตอนนี้เนเน่เตรียมบินกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อลุยรอบต่อไปของ AGT พร้อมซุ่มทำเพลงต้นฉบับร่วมกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ เตรียมปล่อยอีพีอัลบั้มแรกในชีวิต แฟนเพลงทั้งไทยและต่างชาติต่างรอลุ้นว่าสาวน้อยจากภูเก็ตคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนในซีซั่นนี้
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