ช่องทางประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 รู้พร้อมกัน 17 ก.ค.นี้ เริ่มใช้สิทธิวันไหน

17 ก.ค.นี้ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน 4 ช่องทางและหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 69 เช็กขั้นตอนวิธียื่นอุทธรณ์ที่นี่
หลังปิดรับลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากสถานการณ์ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รัฐบาลเตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ประชาชนตรวจสอบสิทธิได้ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
3. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
4. หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร (ตามวันและเวลาทำการ) ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป กรณีผู้รับสิทธิรายใหม่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 1 สิงหาคม จะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากวันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ
ส่วนผู้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) ในปัจจุบัน หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันประกาศผล (17 กรกฎาคม 2569) เพื่อเตรียมเริ่มใช้สิทธิใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 หากไม่ยืนยันตัวตนก่อนวันเริ่มต้นสิทธิ รัฐจะตัดสิทธิไทยช่วยไทยพลัส
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์” ผู้ลงทะเบียนยื่นขออุทธรณ์ผลได้ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผล โดยกดปุ่ม “ยื่นขออุทธรณ์ผล” ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์หลัก แอปพลิเคชันทางรัฐ หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือสามารถแจ้งความประสงค์ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 ธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลผ่านระบบให้ตามวันและเวลาทำการปกติได้เช่นกัน
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
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