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ราชา นศท. ป้อง หมวดนัท โผล่เดินคู่นายกฯ ไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นไม่ได้ทำใครเดือดร้อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 10:25 น.
ราชา นศท. ป้อง หมวดนัท โผล่เดินคู่นายกฯ ช่วยไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นไม่ได้ทำใครเดือดร้อน

ราชา นศท. ออกโรงป้อง หมวดนัท สวมชุดทหารโผล่เดินคู่นายกฯ ลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลั่นไม่ได้ทำใครเดือดร้อน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภัทร ภูศิริ หรือ “ราชา นศท.” ไลฟ์สดกล่าวถึงกรณี “หมวดนัท” หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท กลุ่มกรุงเทพบินได้ เดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่า

“ในฐานะที่ผมเคยร่วมกิจกรรม ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ ถ้าดูผลงานที่ผ่านมาพอรู้คร่าว ๆ แต่ลึก ๆ ผมอาจจะไม่ทราบ ก็ต้องว่าไปถ้าแกผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ แต่ถ้าแกไม่ผิดผมก็จะยังซัปพอร์ต อย่างน้อยผมมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเขาอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็ฟังเขา ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเขา

FB/ กิตติภัทร ภูศิริ

…อย่างน้อยเขาก็เป็นพลเมือง เป็นสมาชิก อปพร. ด้วย อย่างน้อยเขาทำหน้าที่ของเขา เขาไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อน ก็เป็นเรื่องที่ดี ถามว่าคนไปดรามาประเด็นไหนก็เรื่องเครื่องแบบว่าเป็นทหารเหรอ เครื่องหมายที่ติดมีสิทธิ์ติดเหรอ ต้องบอกตามตรงผมดูแล้วเครื่องแบบที่เขาใส่ อย่างแรกวันนั้นไปงานบีบีกันแล้วผมก็ไปงานบีบีกัน ผมกลับบ้านไปก่อนแต่เขาอยู่จนจบงาน เขาออาจะไปเจอเหตุการณ์อะไรในกรุงเทพฯ

เห็นเขาชี้แจงบอกว่ามาช่วย อย่างน้อยมาดูจราจร อำนวยความสะดวกในเบื้องต้นเท่าที่ผมทราบ แต่เรื่องเสนอนโยบายให้นายกฯ เป็นสิทธิ์ของเขา เขาก็อยากให้กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยดี ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการอาคารสถานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้น ไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ตามอาคาร การจัดวางผังเมือง อย่างน้อยต้องทำให้รัดกุม…”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 10:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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