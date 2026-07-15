DSI รวบ “มัลลิกา” ผู้บริหารบริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุน Forex คาโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ DSI บุกรวบตัว มัลลิกา ผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุน Forex คาโรงพยาบาล เจ้าตัวนิ่งเงียบไม่คุยกับสื่อ
เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้นำหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 13 ก.ค.69 เข้าทำการจับกุมตัว น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัทคิวอาร์เอส (QRS) ในความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน โดยเป็นการจับกุมตัวได้ที่ รพ.พระราม 9 เนื่องด้วยเมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา
เบื้องต้น น.ส.มัลลิกา อ้างมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีกำหนดการต้องออกจากโรงพยาบาลในเวลา 08.30 น.
ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบตัว น.ส.มัลลิกา มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะชี้แจง หรืออยากจะขอความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องด้วยบริษัท คิวอาร์เอส ก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์เจ้าดัง และให้บริการเรื่องการเทรดมานานพอสมควร
รวมถึงวานนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังสามารถจับกุมตัวโค้ชเจมส์ได้ด้วย มีอะไรที่อยากจะชี้แจงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือไม่ แต่ปรากฏว่า น.ส.มัลลิกา ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว และเดินก้มหน้าตลอดเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จะพาตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบสวนปากคำตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับพฤติการณ์ทางคดีของบริษัทดังกล่าว ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด มีจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวกับประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา, บริษัทที่เกี่ยวกับนิติบุคคลประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, บริษัทเกี่ยวกับการสอนทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การลงทุน,
บริษัทเกี่ยวกับนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ถูกแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักร และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นสแกม)
3.บริษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน และ 4.บริษัทเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex ทองคำ, บริษัทประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน, บริษัทประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทที่ผู้ต้องหาเป็นผู้บริหาร,
บริษัทโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์ และบริษัทสหภาพโคโมรอส หมู่เกาะในทวีปแอฟริกา จึงพบว่า บริษัทเป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex
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