จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม โพสต์ถามสังคม 4 ข้อ ปม หมวดนัท แต่งชุดเต็มมั่วบ้านงาน “ผิดอะไร”
จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม โพสต์ถามสังคม 4 ข้อ ปม หมวดนัท แต่งชุดเต็มมั่วบ้านงาน เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลั่น “เขาผิดอะไร”
จากกรณีดราม่า “หนุ่มมั่วบ้างาน” หรือชายใส่ชุดทหารเต็มยศร่วมลงพื้นที่และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าบุคคลดังกล่าวคือ หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” นั้น
ล่าสุด จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม นักแสดงตลกชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นของ หมวดนัท หลังเห็นโซเชียลแห่ขุดประวัติกันยกใหญ่ โดยระบุข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“อันนี้ถามเฉย ๆ นะ ที่กำลังคุ้ย ค้น ประวัติ คนที่ใส่ชุดคล้ายทหาร ที่เหตุเพลิงไหม้ ที่ลาดพร้าว
ข้อที่ . 1 เค้าทำผิดกฏอะไร
ข้อที่. 2 เค้าทำลายวัตถุพยานหรือไม่
ข้อที่ . 3 เค้าก้าวล่วง ก้าวก่าย ขัดขวาง การทำงาน ในส่วนไหนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ข้อที่ . 4 เค้าได้ลักทรัพย์ หรือ มีพฤติกรรม ในการเป็น ผู้ร้ายหรือไม่ หรือเเค่ เค้าเเต่งกายเเบบนั้นทุกท่านจึงสงสัย ไม่ผิดที่สงสัย เเต่อย่าลืมให้เกียรติ กันหน่อยเนอะ จะเเต่งกายเเบบไหน หรืออะไรก็ได้ ถ้ามีจิตสาธารณะ จิตอาสา ไม่ใช่จิตอาชีพ ก็ไม่น่าจะผิด
เปิดใจให้กว้าง เเละดูที่เจตนา กันเถอะครับ โลกจะน่าอยู่ขึ้น เค้าอาจมีใจอยากช่วย เพียงเเต่ต้นสังกัดไม่ชัดเจน เลยกลายเป็นเรื่องสงสัยให้ถากถาง ทับถม ล้อเลียน บางที ก็น่าคิด ว่าจิตของเค้าอาจสูงกว่าคนสงสัยก็เป็นไปได้นะ.ทีโพ
ปล.ผู้มากความรู้ช่วยตอบข้อข้องใจให้ผมด้วยนะครับ”
นอกจากนี้ จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม ยังได้มีการ แนบภาพเอกสารคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเลื่อนยศทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร และยังมีภาพของใบวุฒิบัตรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ระบุชื่อชายรายดังกล่าวว่า ผ่านการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ กทม. ส่วนเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่จั๊กกะบุ๋มคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ คือ เอกสารที่ระบุว่า หมวดนัท ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัยอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพชี้แจง “หมวดนัท” หนุ่มมั่วบ้างาน ไม่ได้รับราชการทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตร
- “อนุทิน” บอกไม่รู้ “หมวดนัท” แต่งทหารเต็มยศให้ข้อมูลไฟไหม้ ไม่แน่ใจผิดกฎหมายไหม
- “มงคลกิตติ์” ชื่นชม “หมวดนัท” เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว
- “หมวดนัท” เปิดใจเล่า ใส่ชุด BB กันเพื่อป้องกันตัวเอง ยันมีความรู้เรื่องอาคาร
- “โดม ปกรณ์ ลัม” คุ้นๆ เคยเจอ “หมวดนัท” ใส่เครื่องแบบเดินประกบ นึกว่าห้างจัดคนมาดูแล
อ้างอิงจาก : FB จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: