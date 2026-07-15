ปิดวันนี้! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาด 15 ก.ค. 69 หมดสิทธิเลือกคนดูแลเงินตัวเองทันที

วันสุดท้ายลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาดวันนี้ (15 ก.ค. 69) หมดสิทธิทันที เช็กช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40 และนายจ้าง ก่อนปิดระบบเวลา 16.30 น.
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2569) เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และจะปิดระบบเวลา 16.30 น. วันนี้เป็นวันสุดท้าย ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนต้องรีบดำเนินการก่อนหมดเวลา
การเลือกตั้งครั้งนี้จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน เข้าไปนั่งเป็นกรรมการดูแลกองทุนประกันสังคมที่มีเงินหมุนเวียนระดับ 2 ล้านล้านบาท จุดที่ต้องย้ำคือ ระบบนี้ไม่เปิดให้เดินเข้าคูหาแบบไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า หากชื่อไม่อยู่ในระบบ ต่อให้จ่ายเงินสมทบมาตลอดก็ไม่มีสิทธิลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ผู้ประกันตน ลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง แอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศในเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในระบบบริษัท) มาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่สมัครใจส่งเงินสมทบต่อ) และมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ทั้งหมด
นายจ้าง มีช่องทางเดียวคือเว็บไซต์ สปส. ผ่านระบบ e-Service ด้วยบัญชีที่ใช้นำส่งเงินสมทบอยู่แล้ว เพราะแอป SSO Plus เปิดให้เฉพาะฝ่ายผู้ประกันตนเท่านั้น
คุณสมบัติสำคัญที่ต้องมีคือ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในช่วง 6 เดือนก่อนมีประกาศจัดการเลือกตั้ง หรือเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเมษายน 2569 หากใครไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบหรือไม่ ควรตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ก่อนลงทะเบียน เพราะระบบจะดึงข้อมูลการนำส่งเงินสมทบมาตรวจสอบอัตโนมัติ
ไม่ลงทะเบียนวันนี้ = พลาดโอกาสใช้สิทธิ
หากพลาดไม่ลงทะเบียนภายในวันนี้ ผลเสียคือเสียสิทธิออกเสียงเลือกคนที่จะเข้าไปบริหารกองทุนที่ตัวเองจ่ายเงินสมทบทุกเดือนไปโดยปริยาย ไม่มีทางแก้ไขย้อนหลัง และต้องรอการเลือกตั้งบอร์ดชุดถัดไปในอีกหลายปีข้างหน้า
สปส. เตือนว่าอย่ารอลงทะเบียนช่วงนาทีสุดท้าย เพราะเคยเกิดปัญหาระบบหนาแน่นจนโหลดช้าหรือประมวลผลไม่ทัน รวมถึงกรณีลืมรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงกับฐานข้อมูล
ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น เปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิ ยังยื่นคำร้องแก้ไขได้ในวันนี้เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง
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