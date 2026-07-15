สาเหตุเศร้า ตำนานโปรดิวเซอร์ อวัยวะล้มเหลวเสียชีวิตวัย 75 ปี ผู้บุกเบิกหนังจีนสู่สากล
แฟนหนังอาลัย ชิหนานเซิง โปรดิวเซอร์มือทองเสียชีวิตวัย 75 ปี หลังมีภาวะแทรกซ้อนจนอวัยวะทำงานล้มเหลว ปิดตำนานผู้บุกเบิกตลาดภาพยนตร์สู่สากล ทิ้งผลงานคุณภาพคู่ความทรงจำผู้ชม
บริษัท Film Workshop ค่ายภาพยนตร์ฮ่องกงชื่อดัง ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้า ชิหนานเซิง (Nansun Shi) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาล Hong Kong Sanatorium & Hospital สิริอายุ 75 ปี เนื่องจากปัญหาสุขภาพสะสมตั้งแต่ปี 2565 จากภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เธอมีอาการติดเชื้อซ้ำซ้อนจนอวัยวะหลายส่วนทำงานล้มเหลว โดยมีครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักคอยดูแลเคียงข้างในช่วงเวลาสุดท้าย
ทางครอบครัวจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีไว้อาลัยและพิธีศพให้ทราบต่อไป
สำหรับชิหนานเซิงถือเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างชั้นนำช่วงยุคทองของภาพยนตร์ฮ่องกงในทศวรรษ 1980 มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูวงการภาพยนตร์ฮ่องกงช่วงต้นทศวรรษ 2000 และร่วมงานกับ แอนดรูว์ เลา และ จอห์น ชอง อำนวยการสร้างภาพยนตร์ภาคแรกในไตรภาค Infernal Affairs (2 คน 2 คม) ก่อนที่ มาร์ติน สกอร์เซซี จะนำไปสร้างใหม่ในชื่อ The Departed
เธอยังอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ระดับตำนานมากมาย เช่น A Better Tomorrow และ The Killer ของ จอห์น วู รวมถึงภาพยนตร์ของ ฉีเคอะ อย่าง Time And Tide และ หวงเฟยหง (Once Upon A Time In China) ผลงานล่าสุดของเธอคือภาพยนตร์ทำเงินช่วงตรุษจีนปี 2568 เรื่อง Legend Of The Condor Heroes: The Gallants ของฉีเคอะ
โปรดิวเซอร์มือทองเกิดที่ฮ่องกง เริ่มต้นสายอาชีพกับสถานีโทรทัศน์ TVB และ Rediffusion Television ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 ปี 2524 เธอร่วมก่อตั้งกลุ่มผลิตภาพยนตร์ Cinema City กับ หวงไป่หมิง ม่ายเจีย และ สือเทียน คนในวงการเรียกเธอด้วยความเอ็นดูว่า “แม่บ้าน” (Housekeeper) เพราะความสามารถโดดเด่นด้านกลยุทธ์การพัฒนา การจัดการการผลิต และการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ
ช่วงเวลานั้น เธอร่วมงานในภาพยนตร์ตลกฮ่องกงสุดคลาสสิกหลายเรื่อง เช่น Till Death Do We Scare (2525), Aces Go Places II (2526), The Trail (2526) และ Merry Christmas (2527) ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษดึงดูดบุคลากรระดับนานาชาติให้มาร่วมงานในภาพยนตร์ฮ่องกงได้อย่างยอดเยี่ยม
คนในวงการยกย่องเธอในฐานะผู้บุกเบิกและผู้สร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกง เพราะเป็นผู้อำนวยการสร้างท้องถิ่นคนแรก ๆ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นคนแรก ๆ ที่นำกองถ่ายเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองแห่งยังไม่ค่อยมีการติดต่อกัน
ต่อมาในปี 2545 เธอเข้าร่วมกลุ่ม Media Asia Group ในตำแหน่งรองประธาน โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และอำนวยการสร้าง Infernal Affairs ภาคแรก กำกับโดย แอนดรูว์ เลา และ อลัน มัก นำแสดงโดย หลิวเต๋อหัว และ เหลียงเฉาเหว่ย เธอยังร่วมงานกับบริษัท Bona Film Group ในปักกิ่ง ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ Overheard, The Great Magician (2554) ของ เอ๋อตงเซิน และ A Simple Life (2554) ของ แอน ฮุย ซึ่งคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิส
จากนั้นปี 2550 เธอร่วมก่อตั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายระดับนานาชาติ Distribution Workshop กับ เจฟฟรีย์ ชาน ช่วงเวลานี้เธออำนวยการสร้างภาพยนตร์ Bends ของ ฟลอรา เลา ซึ่งเปิดตัวในสาย Un Certain Regard ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2556
แม้จะรับงานจากบริษัทอื่น แต่ชิหนานเซิงยังคงดำเนินกิจการ Film Workshop ในฐานะองค์กรอิสระ เธอผลิตภาพยนตร์ที่ฉีเคอะกำกับหลายเรื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น The Legend Of Zu ปี 2544 ซีรีส์ภาพยนตร์ Detective Dee Seven Swords (2547) Flying Swords Of Dragon Gate ปี 2554 และมังกรหยกเมื่อปีที่แล้ว
ในเวทีระดับนานาชาติ เธอร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสายประกวดหลักในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2554 กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Arts and Letters ให้เธอในปี 2556 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายตลอดชีวิตการทำงาน เช่น รางวัล Premio Raimondo Rezzonico สำหรับผู้อำนวยการสร้างอิสระยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์โลการ์โน ปี 2557, รางวัลความอุทิศตนเพื่อภาพยนตร์จีนระดับนานาชาติ จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติผิงเหยา ปี 2562 และ รางวัลความสำเร็จสูงสุดตลอดกาล (Lifetime Achievement Award) จากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Awards) ปี 2568 เป็นต้น
ข้อมูลจาก : deadline และ variety
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