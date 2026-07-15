“หมวดนัท” เปิดใจเล่า ใส่ชุด BB กันเพื่อป้องกันตัวเอง ยันมีความรู้เรื่องอาคาร
หมวดนัท หนุ่มมั่วบ้านงาน เปิดใจเล่า วันไฟไหม้ลาดพร้าว ใส่ชุด BB กันเพื่อป้องกันตัวเอง ยันมีความรู้เรื่องอาคาร ส่วนบัตรเป็นของจริง
จากกรณีดราม่า “หนุ่มมั่วบ้านงาน” หรือชายใส่ชุดทหารเต็มยศร่วมลงพื้นที่และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าบุคคลดังกล่าวคือ หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” นั้น
ทั้งนี้ หมวดนัท ได้ไปให้สัมภาษณ์ในไลฟ์เฟซบุ๊กของ กัน จอมพลัง โดย หมวดนัท เล่าว่า วันเกิดเหตุใส่ชุดบีบีกันจริง เพราะไปร่วมกิจกรรมในย่านรังสิต ก่อนที่ไลน์กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตพญาไท ซึ่งตนป็นสมาชิกอยู่จะแจ้งเหตุไฟไหม้มา จึงลุกขึ้นลาคนที่อยู่ตรงนั้น เพื่อจะไปช่วยคน
ตนเคยอบรมเรื่องอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และเคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. เรียนมาก็อยากตอบแทน และใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยคนอื่น ตอนแรกออกมาจากสนามบีบีกันก็ถอดชุด แต่พอไปหน้างานก็เอาชุดมาใส่ใหม่ เพราะว่าต้องเซฟตี้ตัวเอง
และยังเคยอบรมวิทยุใช้ในการแจ้งเหตุ มีรหัสวอประจำตัว คือ รหัสพญา 413 เพราะเป็น อพปร.เขตพญาไท ส่วนบัตรต่างๆ ที่ติดไปด้วยนั้น ยืนยันเป็นบัตรที่ได้มาจริงๆ ไม่ใช่บัตรปลอม อาทิ บัตรกำลังพลสำรอง เป็นบัตรที่มาจากการเรียน
ส่วนยศ ว่าที่ร้อยโท ได้มาเพราะเรียน รด.ปี 3 ส่วนที่บางเพจแชร์ว่าผมเป็นสิบเอกด้วย ยืนยันว่าเป็นจริง โดยใช้การเทียบวุฒิคือ จบ รด.ปี 3 บวกกับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สามารถไปคัดคำสั่งที่กรมการสารบรรณทหารได้ทุกคน แต่ไม่ได้เงินเดือน และไม่ถือเป็นข้าราชการ เพียงแต่หากเกิดเหตุสำคัญ สามารถถูกเรียกตัวไปช่วยเหลือได้
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