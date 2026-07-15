เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น! ไทยแท้ 100% หลังคนเขมรโผล่เคลม
หน้าแหก! เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น ไทยแท้ 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นผสม หลังเขมรโผล่เคลมใต้คลิปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลก
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวเน็ตกัมพูชาโผล่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปบันทึกการแสดงของ น้องพราว หรือ เนเน่ รอยัล เด็กไทยผู้ไปสร้างชื่อในการประกวดรอบออดิชั่น ในรายการ American’s Got Talent โดยการเคลมว่า “เนเน่เป็นชาวกัมพูชา แต่ย้ายไปอยู่ที่ไทย” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
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ล่าสุด 14 ก.ค. 69 เนเน่ รอยัล ได้เข้าพบและโชว์การแสดงต่อหน้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก โดยช่วงหนึ่งนักข่าวสอบถามน้องพราว ถึงกรณีที่เขมรออกมาเคลมว่าน้องเป็นคนกัมพูชาโดยกำเนิด
เนเน่ รอยัล รีบตอบคำถามนี้ในทันที โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “สาเหตุที่แนะนำตัวบนเวทีว่า มาจากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ก็เพราะต้องการให้คนทั่วโลกรู้ว่าตนเป็นคนใต้ เป็นคนภูเก็ต ขอย้ำว่าหนูเป็นคนภูเก็ต ไทยแลนด์ เป็นคนไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่น”
จากนั้น เนเน่ รอยัล ได้พูดเป็นภาษาใต้และภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันอีกครั้งว่า “เป็นคนจังหวัดภูเก็ต คนไทย ไทยล้วนนะคะ พ่อเป็นคนจังหวัดตรัง แม่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ So, I’m going to say you guys that I’m from Thailand, Phuket”
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ภาพจาก : thaigov
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