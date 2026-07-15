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เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น! ไทยแท้ 100% หลังคนเขมรโผล่เคลม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 09:52 น.
เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น! คนไทยแท้ 100% หลังเขมรโผล่เคลม
ภาพจาก : thaigov

หน้าแหก! เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น ไทยแท้ 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นผสม หลังเขมรโผล่เคลมใต้คลิปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลก

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวเน็ตกัมพูชาโผล่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปบันทึกการแสดงของ น้องพราว หรือ เนเน่ รอยัล เด็กไทยผู้ไปสร้างชื่อในการประกวดรอบออดิชั่น ในรายการ American’s Got Talent โดยการเคลมว่า “เนเน่เป็นชาวกัมพูชา แต่ย้ายไปอยู่ที่ไทย” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

เขมรโผล่เคลม ‘เนเน่ รอยัล’ คอมเมนต์สุดมั่น! “เธอเกิดที่กัมพูชา พวกเสียมมันมั่ว”

ล่าสุด 14 ก.ค. 69 เนเน่ รอยัล ได้เข้าพบและโชว์การแสดงต่อหน้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก โดยช่วงหนึ่งนักข่าวสอบถามน้องพราว ถึงกรณีที่เขมรออกมาเคลมว่าน้องเป็นคนกัมพูชาโดยกำเนิด

เนเน่ รอยัล รีบตอบคำถามนี้ในทันที โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “สาเหตุที่แนะนำตัวบนเวทีว่า มาจากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ก็เพราะต้องการให้คนทั่วโลกรู้ว่าตนเป็นคนใต้ เป็นคนภูเก็ต ขอย้ำว่าหนูเป็นคนภูเก็ต ไทยแลนด์ เป็นคนไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่น”

จากนั้น เนเน่ รอยัล ได้พูดเป็นภาษาใต้และภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันอีกครั้งว่า “เป็นคนจังหวัดภูเก็ต คนไทย ไทยล้วนนะคะ พ่อเป็นคนจังหวัดตรัง แม่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ So, I’m going to say you guys that I’m from Thailand, Phuket”

เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น! ไทยแท้ 100% หลังคนเขมรโผล่เคลม-2
ภาพจาก : thaigov
เนเน่ รอยัล ยืนยันหนักแน่น! ไทยแท้ 100% หลังคนเขมรโผล่เคลม-1
ภาพจาก : thaigov

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ภาพจาก : thaigov

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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