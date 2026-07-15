เรือ 3 ชั้นจมใกล้เกาะอัลคาทราซ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เร่งหาผู้สูญหาย 2 ราย
เรือท้องแบน 3 ชั้นจมใกล้เกาะอัลคาทราซ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งหาผู้สูญหาย 2 ราย ยังไม่ทราบสาเหตุเรืออับปาง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่าได้เกิดเหตุเรือท้องแบน 3 ชั้น อับปางและจมลงในอ่าวซานฟรานซิสโก ใกล้เกาะอัลคาทราซ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ สูญหายอีก 2 ราย
ทางการสหรัฐฯระบุว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุมีผู้โดยสาร 19 คน และ 13 คน สามารถได้รับการช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการตามหาผู้สูญหาย 2 รายต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซานฟรานซิสโก ระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งเหตุเรือไฟไหม้ในเวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทั้งนี้จากหลักฐานเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยของเพลิงไหม้ ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป
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