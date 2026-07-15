เริ่มวันนี้ เช็กประวัติอาชญากรรมออนไลน์ รับผลทางอีเมลได้ทันที
กองทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดระบบยื่นคำร้อง ยืนยันตัวตนด้วย ThaiD จ่ายเงินออนไลน์ รอผลทางอีเมลไม่ต้องเข้าคิว
ตั้งแต่วันนี้ (15 กรกฎาคม 2569) เป็นต้นไป ประชาชนที่ต้องการเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวที่หน่วยงานอีกต่อไป กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ยื่นคำร้อง ยืนยันตัวตน จ่ายเงิน และรับผลตรวจทางอีเมลได้ครบจบในเว็บไซต์เดียว
ระบบใหม่นี้ใช้งาน 4 ขั้นตอน เริ่มจากกรอกข้อมูลส่วนตัวและวัตถุประสงค์การขอตรวจผ่านหน้าเว็บไซต์ จากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiD หรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser Code) แทนได้ ต่อมาชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking, QR Code, Bill Payment, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM และขั้นตอนสุดท้ายระบบจะส่งผลตรวจกลับทางอีเมล พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับเพื่อยืนยันว่าเอกสารออกจากหน่วยงานจริง
ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiD
สำหรับวิธีนี้จะสะดวกที่สุด เพราะดำเนินการทุกขั้นตอนจากที่บ้านได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ เหมาะกับคนที่ต้องใช้เอกสารสมัครงาน ขอใบอนุญาต หรือทำธุรกรรมที่ต้องแนบประวัติ ส่วนคนที่ยังต้องการเอกสารตัวจริงแบบมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ยังเลือกไปรับด้วยตัวเองได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ
ก่อนยื่นคำร้อง ควรเตรียมบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ใช้งานได้จริง แอป ThaiD หรือเลข Laser Code หลังบัตร รวมถึงช่องทางชำระเงินออนไลน์ให้พร้อม และต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชนทุกตัวอักษร เพราะข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้ระบบปฏิเสธคำร้อง ที่สำคัญ ควรตรวจโฟลเดอร์จดหมายขยะในอีเมลด้วย หากไม่พบผลตรวจภายในเวลาที่ระบบแจ้งไว้
เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องกรอกเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานควรเข้าเว็บไซต์ทางการที่โดเมน crd.go.th เท่านั้น และห้ามส่งภาพบัตรประชาชน รหัส OTP หรือข้อมูล ThaiD ให้ผู้อื่นผ่านแชตหรือโซเชียลมีเดียเด็ดขาด หากพบเว็บไซต์หรือบุคคลอ้างว่าเร่งผลตรวจให้ได้โดยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ให้หลีกเลี่ยงทันทีและติดต่อหน่วยงานโดยตรงก่อนดำเนินการใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล โทร. 0 2205 1347 หรือเว็บไซต์ www.crd.go.th
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ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง
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