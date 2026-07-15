สุดกลั้นน้ำตา เด๋อ ดอกสะเดา ปลื้มใจ น้องปราย ลูกสาวหอบปริญญากลับมาเซอร์ไพรส์พ่อ

โมเมนต์สุดกลั้นน้ำตา เด๋อ ดอกสะเดา ปลื้มใจ น้องปราย ลูกสาวเรียบจบ-หอบปริญญากลับจากอเมริกามาเซอร์ไพรส์พ่อ ชาวเน็ตคอมเมนต์ร่วมยินดี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความสุขและความซาบซึ้งใจของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา เมื่อ “น้องปราย” ลูกสาวที่เกิดกับอดีตภรรยา ปู กนกวรรณ เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากAnglo-American University ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในสาขาวิชา Journalism & Media Studies (วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) และได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อนำเอาใบปริญญามาเซอร์ไพรส์พ่อเด๋อถึงข้างเตียงผู้ป่วย ทำเอาทั้งพ่อและลูกสาวปราบปลื้มดีใจจนไม่มีใครกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เลย
โมเมนต์แห่งความตื้นตันครั้งนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่โดย ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่เป็นผู้นำมาโพสต์ลงในหน้าเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า “จากกรุงปราก(Prague) ประเทศเช็ก รับปริญญา อวดพ่อเด๋อ ด้วยน้ำตาคลอเบ้าทั้งพ่อและลูก ขอแสดงความดีใจกับ ลูกสาว ด้วยนะครับอาจารย์เด๋อ สด ๆ ร้อน ๆ ลงจากเครื่องก็ดิ่งหาคุณพ่อสุดที่รัก จากวันที่พากเพียรสู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนตลกและชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวเด๋อ ดอกสะเดา กันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : FB ถั่วแระ เชิญยิ้ม บัญชีจริง
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