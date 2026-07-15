“พนัส ไทยล้วน” ไม่ทราบสูตร “CARE” คืออะไร ถามจะถีบหน้าที่ไหน ในเมื่อมีคนเสียผลประโยชน์
พนัส ไทยล้วน ไม่ทราบสูตร “CARE” คืออะไร แรกๆบอกว่าไม่มีใครเสียผลประโยชน์ ถ้ามีถีบหน้าได้เลย ก่อน รมต. แรงงานแถลงว่ามีคนเสียผลประโยชน์
นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “มีสมาชิกถามมามากเกี่ยวกับสูตรCAREคืออะไร
ตอบจริงๆไม่ทราบ เห็นแรกๆออกมาบอกว่าไม่มีใครเสียประโยชน์หากมีให้”มาถีบหน้าได้เลย”แต่ที่สุดท่านรมต.แรงงานออกมาแถลงว่ามีคนเสียประโยชน์”จริง”แต่ประกันสังคมจะชดเชยเงินคืนให้ คนก็เลยถามว่าอย่างนี้ จะไป”ถีบหน้า”ได้ที่ไหน
แต่ตอนนี้ยังต่อสู้กันระหว่าง 1.แป้งเด็กแคร์ 2.แป้งอังกฤษตรางู 3.แป้งเย็นจอนห์สัน 4.แป้งโคโดโมะ น้องเลยไม่รู้จะเชื่อใคร ส่วนพวกลูกจ้างวัยหนุ่มๆบอกว่านี่มันโครงการอีก25ปีนี่หว่า “Too Lazy to remember”ครับ”
ทั้งนี้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญและเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน เพื่อให้การได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับการนำส่งเงินสมทบตลอดช่วงชีวิตการทำงาน และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคม
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพจากเดิมที่ใช้สูตร Final Average Earnings (FAE) ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย มาเป็นสูตร Career Average Revalued Earnings (CARE) ที่คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน พร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันผ่านระบบคะแนนบำนาญ (Pension Points) เพื่อให้การคำนวณสะท้อนการส่งเงินสมทบ ของผู้ประกันตนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน แม้จะส่งเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือนก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตน โดยผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น โดยจะได้รับเงินเพิ่มตั้งแต่เดือนถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ แต่หากคำนวณแล้วได้รับเงินลดลง จะยังคงได้รับเงินบำนาญในอัตราเดิม ขณะที่ผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิรับบำนาญภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลง จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 100 ในปีแรก และทยอยลดลงจนถึงร้อยละ 20 ในปีที่ห้า
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