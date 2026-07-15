รวบเขมรเหี้ยม ฆ่าข่มขืมหมอชาวจีน ในคลินิกพนมเปญ กระหน่ำแทง 34 แผล
รวบเขมรเหี้ยม ฆ่าข่มขืมหมอชาวจีน ในคลินิกพนมเปญ กระหน่ำแทง 34 แผล ด้านสถานทูตจีนจี้ทางการกัมพูชาดำเนินการโปร่งใส
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักข่าว โกลบอลไทมส์ รายงานว่า สถานทูตจีนได้ออกมากดดันทางการกัมพูชาให้สืบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ภายหลังจากที่จับกุมชาวกัมพูชาวัย 37 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าข่มขืนแพทย์หญิงจีนวัย 47 ปี ในคลิก ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธมีดแทงเหยื่อ 34 แผล พร้อมจากการตรวจสอบยังพบหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผู้ก่อเหตุและผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุอ้างว่าชายกัมพูชามีอาการป่วยทางจิต อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ ซึ่งหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ขณะที่สถานทูตจีนระบุว่า เขาหวังว่าทางการกัมพูชาจะหาคำตอบเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวจีนที่พำนักอยู่ในกัมพูชา ซึ่งทางสถานทูตจีนได้แจ้งข่าวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และจับตาคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
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