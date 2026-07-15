“ทรัมป์” กลับลำ ไม่เก็บค่าคุ้มครอง 20% ช่องแคบฮอร์มุซ ผ่านได้ทุกชาติเว้นอิหร่าน
ทรัมป์ กลับลำ ไม่เก็บค่าคุ้มครอง 20% ช่องแคบฮอร์มุซ เปลี่ยนไปใช้การค้าขายแทน อนุญาตให้เรือกทุกชาติผ่านได้เว้นอิหร่าน
จากที่ก่อนหน้านี้ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าทางการสหรัฐฯ จะทำการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ภายหลังจากสงครามในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯจะครอบครองช่องแคบฮอร์มุซ ทุกประเทศจะสามารถใช้งานช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเท่าเทียม และบอกอีกด้วยว่า สหรัฐฯ จะเป็นผู้พิทักษ์ของช่องแคบฮอร์มุซ และเรียกเก็บค่าคุ้มครองร้อยละ 20 ตามมูลค่าของสินค้าบนเรือ
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯ ได้กลับลำคำขู่ดังกล่าว โดยระบุว่า เขาจะไม่เก็บค่าคุ้มครองร้อยละ 20 แต่จะแทนที่ด้วยการลงทุนและดีลค้าขายมหาศาลกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
ซึ่งนายทรัมป์กล่าวว่า การลงทุนและการค้าขายจะมีขนาดใหญ่ และในขณะเดียวกันเป็นผลดีมหาศาลกับประเทศพวกเขา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้นายทรัมป์ยังระบุอีกว่า ช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือทุกประเทศผ่านได้ เว้นแต่ประเทศอิหร่าน และปิดท้ายว่า น้ำมันกำลังไหลออกมาในปริมาณมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากแสนยานุภาพอันยอดเยี่ยมของกองทัพสหรัฐฯ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ประกาศครอบครองช่องแคบฮอร์มุซ เรียกค่าคุ้มครอง 20% ระหว่างผ่านทาง
- เฮลิคอปเตอร์บริษัทน้ำมัน ตกในซาอุฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตาย 14 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: