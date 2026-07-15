เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอดผู้เสียชีวิตรวม 31 ศพ
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอดผู้เสียชีวิตรวม 31 ศพ ขณะที่ทางตำรวจสอบปากคำแล้ว 52 คน ยังสรุปเรื่องประตูไม่ได้
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า น.ส.สุดารัตน์ โภคทรัพย์ อายุ 34 ปี หนึ่งในผู้ได้บาดเจ็บที่ถูกเพลิงไหม้คลอกทั้งตัว เสียชีวิตขณะเข้ารักษาตัวอยู่ห้องไอซียู รพ. เปาโล เกษตร ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 31 ศพ
พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบช.น.2) พร้อมคณะทำงาน สืบสวนสอบสวน ตำรวจนครบาล 2 ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการสอบสวนระบุว่า ได้สอบปากคำไปแล้ว 52 คน แบ่งเป็นกลุ่ม เจ้าของร้าน 1 คน ที่มาในฐานะพี่สาวของเจ้าของร้าน ซึ่งได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพร้อมนำเอกสารสัญญาเช่า และใบอนุญาตต่าง ๆ มามอบให้พนักงานสอบสวน ส่วนมารดาที่มีชื่อร่วมในทะเบียนบริษัท ขณะนี้ยังคงอยู่ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนพยานคนอื่นเป็นกลุ่มพนักงานของร้าน 16 คน , ญาติผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตและลูกค้า 33 คน เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ 2 คน โดยในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะประสานขอสอบปากคำพยานซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านๆ เช่น ระบบไฟฟ้า , โครงสร้างอาคาร เพื่อนำข้อมูลมาประกอบ ร่วมกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และ ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชุดสืบสวนไปเก็บรวบรวมมา ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด 16 ตัวภายในร้าน รวมถึงกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและต้นตอของการเกิดเหตุ
ขณะที่ประเด็นที่มีผู้ให้ข้อมูลว่าทางนี้ไฟหรือประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกนั้น เบื้องต้นจากการสอบปากคำพยาน 2 คน ซึ่งเป็นพนักงานของร้านและคนขายลูกอม ที่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน เพราะต้องรอพยานหลักฐานจากส่วนอื่นนำมาประกอบ
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