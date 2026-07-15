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ไฟไหม้ไซต์ก่อสร้างเบลเยียม คนงานติดอยู่ในลิฟต์เสียชีวิต 6 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 08:12 น.

ไฟไหม้ไซต์ก่อสร้างเบลเยียม ใกล้จัตุรัสหลักแห่งบรัสเซลส์ พบคนงานติดอยู่ในลิฟต์เสียชีวิต 6 ศพ หลังไฟลุกลามไปยังปล่องลิฟต์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า มีประชาชนเสียชีวิต 6 ศพในลิฟท์ ภายหลังจากเกกิดเหตุไฟไหม้ในไซต์ก่อสร้างอ๊อกซี่ทาวเวอร์ ในกรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น

โดยเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ทว่าเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าไฟได้ลุกลามไปอย่างปล่องลิฟต์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการงัดลิฟต์ออกมา ก่อนพบผู้เสียชีวิต 6 ศพ ที่ถูกรายงานว่าสูญหายก่อนหน้านี้

เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟคลอก 2 ราย โดยในช่วงเวลาเกิดเหตุมีคนงานในพื้นที่กว่า 250 คน

สำหรับอาคารอ๊อกซี่ทาวเวอร์นั้นถูกสร้างเพื่อรองรับร้านอาหาร โรงแรม และบาร์ โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากจัตุรัสหลักแห่งบรัสเซลส์ หรือ กร็อง-ปลัส ราวๆ 500 เมตร

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 08:12 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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