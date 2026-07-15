“โดม ปกรณ์ ลัม” คุ้นๆ เคยเจอ “หมวดนัท” ใส่เครื่องแบบเดินประกบ นึกว่าห้างจัดคนมาดูแล
โดม ปกรณ์ ลัม คุ้นๆ เคยเจอ หมวดนัท ตอนไปออกงานอีเวนต์ที่ห้างพารากอน ใส่เครื่องแบบเดินประกบ จนนึกว่าห้างจัดคนมาดูแล
จากกรณีดราม่า “หนุ่มมั่วบ้านงาน” หรือชายใส่ชุดทหารเต็มยศร่วมลงพื้นที่และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าบุคคลดังกล่าวคือ หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” นั้น
ล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ภาพของ หมวดนัท และออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า “คุ้นๆ เหมือนเคยเจอพี่แก อยู่ที่งานอีเวนต์พารากอน แต่ง เครื่องแบบที่เดินตามประกบผมเลย ไอ้เราก็นึกว่าห้างจัดมาคอยดูแล”
ทั้งนี้กองทัพบกกล่าวว่า สถานะของหมวดนัทเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการ
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