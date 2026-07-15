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“ส.ต.ต.” ฮีโร่ถีบประตูใกล้โต๊ะขายลูกอมโรงเบียร์ลาดพร้าว ช่วยให้คนหนีออกมาได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 07:49 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 07:49 น.

ส.ต.ต. สังกัดสน.ท่าเรือ ฮีโร่กระโดดถีบประตูใกล้โต๊ะขายลูกอมโรงเบียร์ลาดพร้าว ช่วยให้คนหนีออกมาได้ ส.ต.ต. เล่านาทีเกิดเหตุ

จากกรณีที่แม่ค้าขายลูกอม ในโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่า ประตูด้านหลังบริเวณใกล้ห้องน้ำสามารถเปิดออกได้ แต่วันเกิดเหตุมีการใส่กลอนไว้ เป็นเพียงกลอนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ล็อกด้วยแม่กุญแจและไม่ได้ล็อกตาย สาเหตุที่ต้องใส่กลอนเพราะลูกบิดประตูเสีย ทำให้ต้องใช้กลอนปิดแทน

ยอมรับว่าประตูดังกล่าวเปิดยาก ต้องดันออกแรงถึงจะเปิดได้ และมีการปิดเพื่อควบคุมทางเข้าออก ให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตรวจบัตรประชาชนและตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้า

สำหรับโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูห้องน้ำ และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจขวางทางหนีนั้น ตนยืนยันว่า แม้จะเป็นโต๊ะไม้สีดำแดง ความกว้างสามารถวางตะกร้าขายลูกอมได้ประมาณ 2 ตะกร้าสามารถเลื่อนออกได้ ไม่ได้ติดตั้งถาวร และไม่ได้ตั้งขวางปิดทางเข้าออกประตูนั้น เพียงแค่ช่องว่างระหว่างทางเดินแคบ ผ่านได้ทีละ 1 คนเท่านั้น

ล่าสุดเพจดาวแปดแฉกได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า นี้คือภาพอาการบาดเจ็บของชายคนที่ถีบประตูทางออกหนีไฟ ซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ชายคนนี้คือ “ส.ต.ต.” สังกัด สน.ท่าเรือ เล่าให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่า ก่อนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงของเพื่อนที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ช่วงก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ ลุกจากโต๊ะที่นั่งกับเพื่อนใกล้ทางออกด้านหน้า แล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ

ซึ่งห้องน้ำหญิง กับห้องน้ำชาย อยู่ติดกัน เลยห้องน้ำชายไปมีโต๊ะขายลูกอมขวางอยู่ใกล้ประตูทางออกหนีไฟ หลังทำธุระเสร็จได้ยินเสียงตะโกนเหมือนมีเหตุ จากนั้นควันฟุ้งเต็มไปหมด มองแทบไม่เห็นจึงรีบไปที่ประตูทางออกหนีไฟ พบชายสองคนพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้ ตนเองจึงกระโดดถีบประตูทำให้ประตูเปิดแล้วหนีออกมาจนทราบว่าได้รับบาดเจ็บ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 07:49 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 07:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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