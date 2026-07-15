กองทัพชี้แจง “หมวดนัท” หนุ่มมั่วบ้านงาน ไม่ได้รับราชการทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตร
กองทัพชี้แจง “หมวดนัท” หนุ่มมั่วบ้างาน ที่ร่วมลงพื้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าวกับนายกฯ ไม่ได้รับราชการทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตร
จากกรณีดราม่า “หนุ่มมั่วบ้านงาน” หรือชายใส่ชุดทหารเต็มยศร่วมลงพื้นที่และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าบุคคลดังกล่าวคือ หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” นั้น
ล่าสุดรายงานจากกองทัพบกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่า ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (บก.มทบ.11)
โดยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1421/2566 เรื่อง การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2566 หลังเข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยโทในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ สถานะของหมวดนัทเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการ
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