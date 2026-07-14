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บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:45 น.
บีบหัวใจ โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต นักมวยชื่อดัง โพสต์เศร้า หลังสูญเสียแฟนสาว "การ์ตูน จารวี"จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

บีบหัวใจ! นักมวยดัง “โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต” โพสต์เศร้า หลังทราบข่าวสูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

ความคืบหน้ากรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า 30 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 80 คน ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีรายงานความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อทางครอบครัวยืนยันแล้วว่า น้องการ์ตูน หรือ น.ส.จารวี เสริมศิริ เสียชีวิตแล้วจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยก่อนหน้านี้ทางญาติได้ประกาศตามหา เนื่องจากทราบว่าไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านดังกล่าวในวันเกิดเหตุ

บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-6

ต่อมาทราบว่า น.ส.จารวี คือแฟนสาวของนักมวยชื่อดัง โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต โดยหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของแฟนสาว โกโก้ ได้โพสต์ข้อความ รวมถึงภาพและคลิปที่เคยใช้เวลาร่วมกันก่อนหน้านี้ ลงในสตอรี่เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความโศกเศร้าต่อการสูญเสียครั้งสำคัญจากเหตุการณ์นี้

บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-1 บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-2 บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-3 บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-4 บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว-5

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อ้างอิงจาก : FB Gowit Samanmit, ก้องธรณี ส.สมหมาย, Ben Boonyada

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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