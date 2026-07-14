บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
บีบหัวใจ! นักมวยดัง “โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต” โพสต์เศร้า หลังทราบข่าวสูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ความคืบหน้ากรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า 30 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 80 คน ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อทางครอบครัวยืนยันแล้วว่า น้องการ์ตูน หรือ น.ส.จารวี เสริมศิริ เสียชีวิตแล้วจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยก่อนหน้านี้ทางญาติได้ประกาศตามหา เนื่องจากทราบว่าไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านดังกล่าวในวันเกิดเหตุ
ต่อมาทราบว่า น.ส.จารวี คือแฟนสาวของนักมวยชื่อดัง โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต โดยหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของแฟนสาว โกโก้ ได้โพสต์ข้อความ รวมถึงภาพและคลิปที่เคยใช้เวลาร่วมกันก่อนหน้านี้ ลงในสตอรี่เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความโศกเศร้าต่อการสูญเสียครั้งสำคัญจากเหตุการณ์นี้
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อ้างอิงจาก : FB Gowit Samanmit, ก้องธรณี ส.สมหมาย, Ben Boonyada
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