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สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:30 น.
สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก
(AP Photo/Mike Stewart)

แฟนบอลอังกฤษเริ่มกังวลหลังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยัน อิสไมล์ เอลฟัตห์ ผู้ตัดสินชาวอเมริกันเชื้อสายโมร็อกโก เตรียมลงทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศวัน อาร์เจนตินา พบ อังกฤษ

สื่อใหญ่อังกฤษ เดลิเมล์ ตีกระแสข่าว กระแสความกังวลเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้อาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันเลือกผู้ตัดสินคนโปรดของลิโอเนล เมสซี ลงทำหน้าที่ในเกมบิ๊กแมตช์รอบรองชนะเลิศ นัดที่อังกฤษต้องดวลกับแชมป์เก่า

ทัพฟ้าขาวโชว์ฟอร์มได้ไม่น่าประทับใจนักก่อนถึงเกมวันพุธนี้ พวกเขาผ่านอียิปต์ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศมาแบบมีข้อกังขา ชัยชนะเกิดจากเหตุการณ์เจ้าปัญหาหลายครั้ง ผู้ตัดสินริบคืนประตูของอียิปต์ ส่วนเกมกับสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ตัดสินไล่ บรีล เอ็มโบโล ออกจากสนาม ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แฟนบอลบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าฟีฟ่าวางแผนช่วยให้เมสซีคว้าแชมป์ แต่ทางองค์กรลูกหนังโลกปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง

Argentina’s Lionel Messi (10) celebrates scoring their second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo)

ล่าสุดฟีฟ่ายืนยันตั้ง อิสไมล์ เอลฟัตห์ ผู้ตัดสินชาวอเมริกันเชื้อสายโมร็อกโก ลงทำหน้าที่ในสนามแอตแลนตา สเตเดียม วันพุธนี้ นับเป็นงานใหญ่ที่สุดในอาชีพผู้ตัดสินของเขา เกมนี้อังกฤษตั้งเป้าเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกตั้งแต่ปี 1966 อาร์เจนตินาหวังเข้าชิงสองสมัยซ้อน

 

เอลฟัตห์เคยทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่สี่ในฟุตบอลโลก 2022 นัดชิงชนะเลิศที่อาร์เจนตินาชนะฝรั่งเศส ความคุ้นเคยระหว่างเขากับเมสซีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กัปตันทีมฟ้าข้าวย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ ไมอามี ในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2023

สถิติระบุชัดเจนว่า ดาวเตะอาร์เจนไตน์ลงเล่นในเกมที่เอลฟัตห์ตัดสินระดับสโมสร 4 นัด ชนะรวดทั้ง 4 นัด หนึ่งในนั้นคือนัดชิงชนะเลิศลีกส์คัพ เมสซียิงประตูขึ้นนำสุดสวยก่อนพาทีมดวลจุดโทษชนะแนชวิลล์ เอสซี 10 ประตูต่อ 9 ส่วนอีก 3 นัดในลีก เขายิงเพิ่มได้อีก 4 ประตู

Argentina’s Lionel Messi celebrates after scoring his side’s second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard)

นักเตะอังกฤษต้องระวังตัวให้ดี สถิติในเมเจอร์ลีกฤดูกาลนี้ฟ้องว่า เอลฟัตห์เป็นเปาสายดุ แจกไป 41 ใบเหลือง 3 ใบแดง 3 จุดโทษ จากการตัดสิน 10 นัดก่อนพักเบรกฟุตบอลโลก ในทัวร์นาเมนต์นี้แจกไปแล้ว 8 ใบเหลือง 1 ใบแดง จากการลงทำหน้าที่ 3 นัด

เกมระหว่างสเปนกับอุรุกวัยเกิดความวุ่นวายขึ้น สื่อสเปนโจมตีผู้ตัดสินวัย 44 ปีรายนี้อย่างหนัก วิจารณ์ว่าเขาคุมเกมไม่อยู่ ปล่อยให้อุรุกวัยเล่นแรงจนนักเตะบาดเจ็บ นิโคลัส เด ลา ครูซ เสียบสกัด นิโก วิลเลียมส์ กองหน้าสเปนจนบาดเจ็บ วิลเลียมส์เผยหลังเกมว่าเป็นหนึ่งในวันที่แย่ที่สุดในชีวิต

แมตช์ล่าสุดของเอลฟัตห์มีจังหวะปัญหาเช่นกัน เขาปฏิเสธให้จุดโทษแก่บราซิลในตอนแรก ทว่าห้องวีเออาร์ส่งสัญญาณให้เปลี่ยนคำตัดสินเนื่องจากคริสตอฟ อาเยอร์ กองหลังนอร์เวย์ทำฟาวล์มาเธอุส คูญญา สุดท้ายบรูโน กิมาไรส์ ยิงจุดโทษไม่เข้า

Argentina players toss teammate Lionel Messi (10) into the air as they celebrate after the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman)

อาร์เจนตินาเจอกระแสจับตาเรื่องผู้ตัดสินมาตลอด มานูเอล อาคันจี กองหลังสวิตเซอร์แลนด์ระเบิดอารมณ์หลังแพ้ช่วงต่อเวลาพิเศษ 1 ประตูต่อ 3 ระบุว่าการตัดสินใจเข้าทางอาร์เจนตินาทั้งหมด นักเตะรวมถึงผู้จัดการทีมสวิสไม่พอใจอย่างมากที่เอ็มโบโลได้ใบเหลืองที่สองข้อหาพุ่งล้ม จากการใช้กฎใหม่เรื่องการระบุตัวตนผิดพลาด อาคันจีจวกหลังเกมว่า ทุกจังหวะเล็กๆ น้อยๆ โดนเป่าฟาวล์หมด ไม่เคยเจอเกมที่ตัดสินลำเอียงขนาดนี้มาก่อน มูรัต ยาคิน ผู้จัดการทีมสวิสวิจารณ์การทำหน้าที่ว่าไม่น่าเข้าใจได้เลย

ขณะที่ฮอสซัม ฮัสซัน ผู้จัดการทีมอียิปต์เคยเดือดดาลหลังแพ้อาร์เจนตินา 2 ประตูต่อ 3 ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ออกมากล่าวหาฟีฟ่าตรงๆ ว่าล็อกผลการแข่งขันเพื่อหวังผลทางการตลาด ต้องการให้เมสซีอยู่ในทัวร์นาเมนต์ต่อไป สตาฟฟ์โค้ชอียิปต์ประท้วงผู้ตัดสินอย่างรุนแรงจนผู้ตัดสินแจกใบแดงให้โค้ชผู้รักษาประตู เนื่องจากไม่พอใจจังหวะที่ ฮูเลียน อัลวาเรซ สกัด โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ล้มในเขตโทษแต่ไม่ได้จุดโทษก่อนโดนทีเด็ดเอนโซ เฟอร์นันเดซ ยิงประตูชัย

ฟุตบอลไม่ยุติธรรมเลย มันอาจเป็นเรื่องการตลาด พวกเขาต้องการจัดฟุตบอลโลกที่มีแชมป์เก่าอยู่ ต้องการให้มีเมสซีในทัวร์นาเมนต์นี้ – ฮอสซัม ฮัสซัน กล่าวหลังเกม

เปียร์ลุยจิ คอลลินา ประธานผู้ตัดสินของฟีฟ่ารีบออกมาปกป้องทีมงาน ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงทั้งหมด ยืนยันว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่มีใครสามารถแทรกแซงหรือกดดันการทำงานได้ แม้กระทั่งประธานฟีฟ่าก็ตาม พร้อมเตือนว่าการกล่าวหาลอยๆ อาจทำให้ผู้ตัดสินรวมถึงครอบครัวตกอยู่ในอันตรายจากแฟนบอลที่โกรธแค้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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