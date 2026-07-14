หวยลาว
ตรวจหวยลาว งวด 14/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 14/7/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 14 ก.ค. 69 (14/7/69)
ผลหวยลาววันนี้ 14 ก.ค. 69 (14/7/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
|28/4/69
|0947
|947
|47
|7
|21/4/69
|1907
|907
|07
|7
|7/4/69
|5211
|211
|11
|1
ส่องสถิติวันอังคารที่ 14 ก.ค. 69 และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันอังคารย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 1
- เลขรองน่าลุ้น: 3 – 9
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 11 – 13 – 83 – 79 – 39
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 913 – 319 – 183 – 711
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13) , เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (48) , กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 48 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 136 – 648 – 824 – 413
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